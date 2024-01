Sono indispensabili per la corretta riuscita del Festival della Canzone Italiana. Alcuni di loro sono storici, e pertanto molto conosciuti al pubblico. Altri, rappresentano delle vere e proprie new entry. Stiamo parlando dei direttori d’orchestra di Sanremo, protagonisti dietro le quinte e inquadrati per una manciata di secondi durante ogni serata. Ma quali saranno quelli presenti a Sanremo 2024?

Beppe Vessicchio non dovrebbe essere nell’orchestra di quest’anno

Partiamo subito con una news: Beppe Vessicchio non dovrebbe essere nell’orchestra di quest’anno. Uno dei più celebri Maestri della storia del Festival non dovrebbe essere tra i presenti neppure per questa edizione, la seconda consecutiva, dopo la sua assenza tra i direttori d’orchestra di Sanremo 2023.

Nel giugno 2023 Vessicchio, a chi gli chiedeva se ci sarebbe stato, ha risposto in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair”: “Se ci sarò? È presto per poterlo dire. Quando il direttore artistico dichiarerà i nomi degli invitati, si capirà”. Ma, a poche settimane dal Festival, pare proprio che la sua assenza sia certa.

Direttori d’orchestra a Sanremo 2024, quali potrebbero essere?

Ma, dunque, quali potrebbero essere i direttori d’orchestra di Sanremo 2024? Al momento non si hanno notizie certe in tal senso. Dovrebbero esserci alcuni storici Maestri, come Enrico Melozzi, che l’anno scorso ha diretto Gianluca Grignani e Mr. Rain; Luca Faraone, a cui è toccata Madame; Valerio Chiaravalle, che ha diretto Will.

Tuttavia, Sanremo non ha diramato una lista ufficiale, e dunque le nostre sono destinate a rimanere semplici ipotesi. Non mancheranno di certo volti nuovi, così come ci sarà sicuramente l’Orchestra Sinfonica.

I direttori d’orchestra di Sanremo 2023: alcuni nomi

Nel frattempo, ecco alcuni nomi dei direttori d’orchestra della passata edizione.