Potrebbe essere Venerus l’artista con cui duetterà Loredana Bertè a Sanremo 2024. L’artista milanese potrebbe essere al fianco di una delle figure storiche della musica italiana su quello che probabilmente è il palcoscenico più importante di tutti. Scopriamo insieme chi è il cantante, attraverso un’analisi della sua biografia, ma anche della sua carriera, con alcuni spaccati sulla sua vita privata.

Chi è l’artista che potrebbe essere parte del duetto con Loredana Bertè a Sanremo 2024

Partiamo subito dal nome: Venerus è il cognome del cantautore Andrea Venerus, ma è anche il nome d’arte che ha scelto per la sua carriera. Che, ad oggi, si distingue per due album di successo e una vasta serie di concerti, molti dei quali hanno registrato il tutto esaurito.

Originario del quartiere San Siro di Milano, Venerus ha intrapreso un percorso musicale internazionale che lo ha portato a Londra a 18 anni, dove ha studiato e assorbito influenze musicali diverse per cinque anni. Al ritorno in Italia, si stabilisce a Roma e avvia il suo progetto solista. Nel 2018, debutta con l’EP “A che punto è la notte” e collabora con artisti come Gemitaiz e Franco126 nel singolo “Senza di me”, ottenendo un doppio platino. Nello stesso anno, rilascia i singoli “Non ti conosco”, “Sindrome” e “Dreamliner”.

Nel 2019, pubblica “Love Anthem No. 1”, che raggiunge il disco d’oro, e il suo secondo EP “Love Anthem”. Si esibisce al MI AMI Festival e inizia la sua prima tournée da headliner, il VibeTour Summer Edition. Collabora con Ghali come coproduttore artistico per l’album “DNA” e contribuisce all’album “OBE” di Mace.

Venerus ha probabilmente incrementato la sua popolarità con il tour “Estasi degli angeli” e il suo primo tour europeo “Piano soltanto Europe”. Tra le tante cose, ha collaborato con Elisa per “Tienimi con te”. Adesso, il possibile duetto con Loredana Bertè, l’artista con cui potrebbe collaborare per Sanremo 2024.

Alcune delle sue canzoni più note:

Non ti conosco

Dreamliner

A che punto è la notte

Senza di me

Sei acqua

Fuori, fuori, fuori…

Lucy

Venerus ha una fidanzata? Sappiamo ben poco della sua vita privata

Sappiamo davvero poco della vita privata di Venerus, se non ciò che ha raccontato in alcune interviste. Tra cui, il suo approccio alla musica: “Suonare per me è sempre significato ‘palco’, da prima ancora che prendessi in mano uno strumento. Da che ho memoria sono stato attirato da quel non-luogo dove interiorità e condivisione si incontrano”.

Non sappiamo se il cantante sia fidanzato oppure no, né abbiamo altre notizie circa la sua vita sentimentale. Possiamo scoprire davvero poco anche dal suo profilo Instagram ufficiale, dove condivide per lo più contenuti legati alla sua carriera.