È sicuramente tra i volti più brillanti della redazione sportiva della Rai, Cristina Caruso. Competente, puntuale e affascinante, è una delle giornaliste che maggiormente si sono distinte, nel corso degli ultimi anni, per professionalità e cura nel raccontare in modo corretto i fatti di cronaca sportiva, ma anche di approfondimento. Scopriamo di più su di lei, sulla sua carriera e su alcuni tratti della sua biografia.

Chi è la giornalista di Rai Sport: la sua biografia e la sua carriera

Laureatasi in Giurisprudenza, Caruso ha intrapreso inizialmente un percorso legato alla magistratura, frequentando un corso specifico per quasi due anni. Tuttavia, è stato proprio in questo periodo di formazione che ha scoperto la sua vera vocazione: il giornalismo. Questa rivelazione ha portato Cristina a un coraggioso cambio di rotta, decidendo di trasferirsi a Londra nel 1996.

Proprio nella capitale britannica la sua carriera ha preso il volo. Segnaliamo con piacere, infatti, la sua esperienza al “Sunday Telegraph”, dove Caruso ha lavorato per tre anni occupandosi, com’è facile immaginare, di sport. Parallelamente, ha collaborato con la Gazzetta dello Sport, iniziando a costruire il suo percorso di carriera.

Il passo successivo è stato, appunto, quello dell’ingresso in Rai, dove Caruso lavora da più di dieci anni. La sua esperienza alla tv di Stato le ha anche permesso di lavorare per un breve periodo al Tg1, ampliando ulteriormente le sue competenze e la sua visibilità.

Com’è Cristina Caruso nella sua vita privata? Alcune curiosità su di lei

Grazie alla sua lunga carriera in RAI, Cristina Caruso ha avuto l’opportunità di intervistare personaggi di rilievo del panorama sportivo nazionale e internazionale. Ma, se conosciamo qualcosa riguardo la sua carriera, non possiamo dire altrettanto della sua vita privata. Non sappiamo, infatti, se abbia un fidanzato, né altro circa la sua situazione sentimentale. Ci basta, però, sapere che è una giornalista di livello.