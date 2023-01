Non ci sarà Beppe Vessicchio tra i direttori d’orchestra di Sanremo 2023. Il Maestro più iconico del Festival non dirigerà nessuno degli artisti in gara. Lo ha annunciato lo stesso Vessicchio, che ha scelto di “posare la bacchetta”, ma di essere comunque presente alla kermesse. Intanto, vediamo quali potrebbero essere i direttori d’orchestra di questa edizione di Sanremo.

Beppe Vessicchio: “Poso la bacchetta, ma rimango per un podcast”

Non dovrebbe esserci neppure un 2016 bis, quando il maestro annunciò che non avrebbe diretto alcun artista, salvo poi presentarsi sul palco per dirigere Patty Pravo. No, stavolta Vessicchio non ci sarà: il direttore d’orchestra ha annunciato che non dirigerà alcun artista in gara per Sanremo 2023.

Le sue parole a “La Stampa”: “Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big”. Il riferimento di quel “Lo faccio solo a parole” sta nel fatto che avremo il piacere di ascoltare la voce di Vessicchio in un podcast dedicato al Festival. Tuttavia, il suo bonus al Fantasanremo rimarrà.

Direttori d’orchestra a Sanremo 2023, quali potrebbero essere?

Ma, dunque, quali potrebbero essere i direttori d’orchestra di Sanremo 2023? Al momento non abbiamo delle notizie certe in tal senso; dunque, possiamo fare solo delle ipotesi. D’altronde, loro “sono il sinonimo della liturgia festivaliera, anche nella loro presentazione”.

Dovrebbero esserci alcuni dei più quotati maestri, come Claudio Junior Belli, che l’anno scorso aveva diretto Fabrizio Moro, o come Valeriano Chiaravalle, che nel 2022 ha diretto Matteo Romano. non ci sarà invece Francesca Michielin, che aveva diretto Emma Marrone. Ipotizziamo come sarà presente anche Enrico Melozzi, che aveva diretto Ana Mena, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu.

Chi ha diretto nella precedente edizione del Festival

Questa, invece, la lista completa dei direttori d’orchestra di Sanremo 2022.

Claudio Junior Belli per dirigere Fabrizio Moro. Enzo Campagnoli per Michele Bravi. Valeriano Chiaravalle per Matteo Romano. Luca Faraone per Rkomi. Fabio Gurian per Ditonellapiaga con Rettore. Will Medini per Elisa. Enrico Melozzi per Ana Mena, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu. Danilo Minotti per Iva Zanicchi. Mousse T. per Gianni Morandi. Stefano Nanni per Giovanni Truppi. Carmelo Patti per AKA 7even, Mahmood e Blanco. Adriano Pennino per Massimo Ranieri. Andrea Rodini per Noemi. Giuseppe Vessicchio per Le Vibrazioni.