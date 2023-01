È uno dei volti più noti alla conduzione del telegiornale di Rete 4, Stefania Cavallaro. La giornalista, che conduce l’edizione delle 12:00 e delle 19:00 del TG4, ha alle sue spalle una lunga carriera nel mondo del giornalismo. Scopriamo di più della sua biografia, ma anche di alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la giornalista del TG4: la sua biografia e la carriera nel giornalismo

Stefania Cavallaro è nata il 9 luglio 1975 a Milano. Giornalista, conduttrice radio e tv, muove i primi passi nel giornalismo sul finire degli anni ’90 a Mediaset. La sua prima esperienza di rilievo è a Telelombardia, nel 1998. La carriera da giornalista la porta ad alternare varie esperienze in emittenti locali, tra cui menzioniamo Antennatre e Telenova. Inoltre, Cavallaro ha collaborato con il quotidiano Avvenire e l’emittente radiofonica RTL 102.5. La giornalista è iscritta all’albo dei professionisti dal 2002.

Il grande pubblico ha iniziato a conoscerla, tuttavia, dal suo approdo a Mediaset. Nel 2001 entra a far parte della redazione di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1. Cavallaro è stata una delle inviate di Lucignolo, programma di approfondimento di Italia 1. Un rotocalco molto seguito, questo, che ha co-condotto nel 2005. La giornalista ha condotto anche Live e Rewind.

Stefania Cavallaro ha un marito e dei figli? News sulla sua famiglia e la sua vita privata

Il marito di Stefania Cavallaro è un collega. Andrea Soglio, giornalista lombardo, scrive per Panorama, con cui, dal 2012, collabora anche la moglie. Come riporta “Donna Glamour”, i due si sarebbero conosciuti grazie al loro lavoro nel mondo del giornalismo. Adesso abitano a Milano insieme alla loro figlia. Ma parliamo di una coppia davvero riservata per quanto concerne la loro vita privata. In effetti, Cavallaro ci sembra essere una persona che preferisce farsi conoscere solo per la sua professionalità piuttosto che per la sfera più intima.