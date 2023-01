Sarà una programmazione stravolta, quella della prima serata di Rai 1, per la Giornata della Memoria 2023. Via The Voice Senior, spazio a Binario 21, programma condotto da Fabio Fazio con ospite la senatrice a vita Liliana Segre. Si parlerà, ovviamente, dell’olocausto, in un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano, per un evento televisivo esclusivo. Scopriamone insieme la scaletta con gli ospiti.

Scaletta e ospiti del programma di Fabio Fazio con Liliana Segre

In diretta dalla Stazione Centrale di Milano, un programma tv davvero da non perdere. Fabio Fazio e Liliana Segre condurranno i telespettatori attraverso l’orrore dei campi di concentramento, con particolare focus sul Binario 21 della stazione meneghina. Lo stesso da cui il 30 gennaio del 1944 partì il treno che condusse la senatrice a vita al campo di sterminino di Auschwitz.

In diretta dal Binario 21, Liliana Segre racconta i momenti concitati che precedettero la sua deportazione, ricordando i luoghi simbolo della sua esperienza tragicamente indimenticabile. Un vero e proprio excursus storico, per un programma di approfondimento.

Gli ospiti presenti saranno l’attrice Paola Cortellesi e l’attore Pierfrancesco Favino, due esponenti di spicco del cinema italiano, che accompagneranno Fazio e Segre nella narrazione dei fatti. La trasmissione vedrà anche un’esclusiva esibizione del Coro del Teatro alla Scala ai binari della Stazione Centrale di Milano.

Dove vedere Binario 21 in diretta tv e streaming e in replica

Il programma Binario 21 sarà visibile in diretta tv su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 20.35. Tutti i telespettatori muniti di tv potranno guardare il programma, che sarà trasmesso anche in streaming grazie a Rai Play, piattaforma di trasmissione dei contenuti online della tv di Stato.

Coloro i quali vorranno guardare la replica di Binario 21 potranno farlo in streaming dallo stesso Rai Play, che metterà a disposizione di tutti gli utenti la puntata completa e alcuni frammenti.