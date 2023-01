Sarà un’altra puntata di C’è Posta per te da non perdere, quella di sabato 28 gennaio. Un parterre di ospiti davvero speciale per il programma di Maria De Filippi, nella quarta puntata della nuova stagione, la ventiseiesima di una trasmissione ormai diventata simbolo del sabato sera italiano. E allora, ecco la scaletta di C’è Posta per te di stasera, con tutti gli ospiti di fronte alla famosa busta.

La scaletta di C’è Posta per te di stasera: ci sarà la star Charlize Theron tra gli ospiti

Ancora una volta tanto da seguire in questa puntata di C’è Posta per te. Maria De Filippi porterà in casa degli italiani le storie di vita quotidiana che appassionano i telespettatori. Vicende sentimentali, tante sorprese inaspettate, e soprattutto degli ospiti davvero di spessore.

Sabato 28 gennaio, infatti, ci sarà Charlize Theron, la star di Hollywood. L’attrice sudafricana, già insignita del premio Oscar, sarà infatti protagonista di una delle sorprese di questo quarto appuntamento con il programma della busta. Si tratta di un gradito ritorno dopo tanti anni: nel gennaio del 2014, infatti, Theron era già stata a Canale 5 con il programma di Maria De Filippi.

47 anni, l’attrice è stata legata a Stephan Jenkins, cantautore dei Third Eye Blind. Successivamente è stata fidanzata nove anni con l’attore Stuart Townsend, e nel 2015 con l’attore Sean Penn. Attualmente è legata al modello canadese Gabriel Aubry, 45enne ex compagno di Halle Berry.

Non solo la superstar, ma anche una giovane stella del mondo della musica. Ci sarà, infatti, anche Irama tra gli ospiti nella scaletta di C’è Posta per te di stasera. Il cantante sarà di fronte alla busta in attesa di salire sul palco del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà da martedì 7 a sabato 11 febbraio. Ci sarà, insomma, tanto da seguire, per una trasmissione ancora campionessa d’ascolti.