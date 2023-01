È davvero da considerarsi una brillante seconda stagione, quella de “Le indagini di Lolita Lobosco“. La fortunata fiction con Luisa Ranieri sta spopolando, facendo registrare degli ascolti da record. In tanti vorranno rivedere le puntate della serie tv in replica; ecco, dunque, dove rivedere Lolita Lobosco 2 su Raiplay.

Il successo della fiction Rai con Luisa Ranieri e la bellezza della città di Bari

Ha tanti significati, questa fiction Rai così seguita da tutti. Lolita Lobosco è tornata con le sue avventure, i suoi casi da risolvere. Con l’ineguagliabile fascino di Luisa Ranieri, meravigliosa attrice protagonista, ma anche con la bellezza infinita della città di Bari, teatro di ogni vicenda della serie tv. Tanto che è stato organizzato un tour, “Sui passi di Lolita Lobosco”, alla scoperta di tutti i luoghi più caratteristici in cui è stata girata la fiction.

Oltre sei milioni di ascolti per la prima puntata della serie, a cui sono seguiti gli oltre cinque milioni della seconda serata. Numeri davvero da capogiro, per uno share molto elevato (33,4% nella prima serata), a testimonianza del fatto che le vicende della bella commissaria appassionano e non poco gli spettatori di mamma Rai, ormai affezionati a questa saga.

Dove vedere le puntate di Lolita Lobosco 2 su Raiplay in replica

Saranno in tanti, dunque, che vorranno rivedere le puntate di Lolita Lobosco 2 in replica su Raiplay. Sarà possibile riguardare tutte le puntate della prima e della seconda stagione della fiction semplicemente utilizzando il servizio di streaming gratuito della Rai. Raiplay è disponibile anche in Smart Tv, con la possibilità per lo spettatore di riguardare la serie direttamente sul proprio schermo televisivo, ma anche per coloro i quali utilizzeranno dei dispositivi come Chromecast e Amazon Fire Stick, che potranno collegarsi alla stessa app semplicemente navigando con l’apposito telecomando.