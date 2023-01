Una città bellissima come Bari, un’attrice brava e affascinante come Luisa Ranieri, una storia appassionante. Il successo di “Lolita Lobosco“, la fiction RAI del momento (33,5% di share), è probabilmente dovuto al connubio tra tutte queste parti. Ma è innegabile come un ruolo di primo piano lo abbia giocato la meravigliosa cornice della città di Bari. È dunque con l’intento di valorizzare i posti ripresi nella fiction che nasce “Sui passi di Lolita Lobosco”, un vero e proprio tour del capoluogo pugliese.

Sui passi di Lolita Lobosco a Bari, visite guidate ogni domenica fino a fine marzo

Organizzato da Confguide Bari con la collaborazione di BariExperience.com, il tour consiste in una visita guidata, di mezza giornata, che ripercorre i luoghi che hanno caratterizzato la fiction. Un’idea nata per soddisfare la curiosità di molti e regalare un’esperienza in alcune delle location più mostrate durante le riprese della serie.

La casa della commissaria, ubicata sulla terrazza di una antica palazzina di piazza dell’Odegitria; la splendida cattedrale di San Sabino; il molo Sant’Antonio e il lungomare di Bari. Sono solo alcuni dei luoghi della città ripresi nella serie, e che sono stati inclusi nel tour. Le visite guidate saranno disponibili tutte le domeniche fino a fine marzo, al costo di dieci euro a persona; ogni gruppo sarà formato da almeno dieci persone.