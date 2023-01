Sarà una puntata almeno per metà dedicata al ricordo di Gina Lollobrigida, quella di Domenica In di questo pomeriggio. Il programma di Mara Venier riserverà ampio spazio alla commemorazione dell’attrice italiana scomparsa lo scorso 16 gennaio. Vediamo insieme nel dettaglio la scaletta di Domenica In di oggi, con gli ospiti della puntata.

Il ricordo di Gina Lollobrigida nel programma di Mara Venier

Tanto spazio, come detto, al ricordo di Gina Lollobrigida, storica figura del cinema italiano. L’attrice si è spenta in una clinica romana il 16 gennaio scorso all’età di 95 anni. Si parlerà dunque della sua carriera, con alcune figure legate al suo percorso nel mondo del cinema.

Saranno presenti in studio, infatti, il collaboratore Andrea Piazzolla, il manager Adriano Aragozzini, l’attrice Giovanna Ralli, l’avvocato Antonio Ingroia e, infine, il professor Francesco Ruggiero, il cardiologo che negli ultimi anni si è preso cura della salute della Bersagliera.

Scaletta Domenica In oggi, gli ospiti della puntata del 22 gennaio

Ma non sarà una puntata dedicata solo a Gina Lollobrigida. Completano, infatti, la scaletta di Domenica In di oggi, anche altri ospiti legati, invece, alla storia del Festival di Sanremo. Ci saranno i cantanti Bobby Solo, Gigliola Cinquetti e Mal, ma anche Sandro Giacobbe, I Jalisse e Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia. Previsto l’intervento in trasmissione dei giornalisti Marino Bartoletti e Francesca Barra.

Ci sarà anche spazio per il ricordo di Domenico Modugno: in studio la moglie Franca Gandolfi, con cui l’indimenticato cantante pugliese ha condiviso 40 anni di vita, e con cui ha avuto tre figli, Marco, Massimo e Marcello.