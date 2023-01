Cambia il regolamento per la finale di Sanremo 2023. L’ultimo atto del settantaduesimo Festival della Canzone Italiana, infatti, verranno rivotate cinque canzoni e non più tre. Ma vediamo insieme tutte le novità di quella che sarà la parte clou della serata che tutti i seguaci della kermesse musicale aspettano.

Finale Sanremo 2023: verranno rivotate cinque canzoni e non più tre

La novità maggiore che riguarda la finale di Sanremo 2023, come detto, sarà il numero di canzoni che verranno rivotate nell’ultimissimo atto della serata. Fino a questa edizione, il voto della giuria demoscopica, il televoto e tutte le componenti in gioco, selezionavano le tre canzoni che avrebbero dovuto giocarsi tutto.

In questo modo, agli artisti che hanno portato in scena questi brani, veniva consentito di ripetere l’esibizione, fino alla proclamazione del vincitore del Festival. Per decidere il vincitore veniva infatti aperta una nuova votazione, azzerando tutte le precedenti, per dare ai concorrenti in gara l’ultima chance di trionfare.

Adesso, il regolamento cambia: saranno cinque le canzoni che verranno rivotate nell’ultimissima manche della competizione canora: ““Riproposizione, attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video, delle cinque canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica”.

Data della finalissima, orario in cui verrà diramata la classifica

Cresce dunque l’attesa per la finale di Sanremo 2023. La data da cerchiare in rosso, come da tradizione, è quella di un sabato, di sabato 11 febbraio 2023. Sarà quello il giorno in cui sapremo chi avrà vinto il Festival.

Già ci si chiede quale sarà l’orario attorno al quale verrà svelata la classifica. L’anno scorso si è andati ben oltre le due del mattino; la quinta serata, dovrebbe infatti terminare tra le 2.30 e le 3 del mattino.

Come acquistare i biglietti per la finale di Sanremo 2023

Tante le modalità per acquistare i biglietti per la finale di Sanremo 2023: l’organizzazione, infatti, ha permesso di acquistare un biglietto per una singola serata, come un abbonamento per tutte le serate. Tuttavia, sembra che al momento non sia possibile acquistare i biglietti. La fase di richiesta, infatti, potrebbe essere già terminata.