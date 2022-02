È tornata una componente fondamentale del Festival della Canzone italiana: la giuria demoscopica. Un’espressione di cui sentiremo parlare tanto nella terza e nella quarta serata di Sanremo 2022. Vediamo chi sono i partecipanti, come funziona, da chi è composta, e come fare a partecipare alla giuria demoscopica di Sanremo.

Che cosa significa questa espressione: definizione, origini e significato del nome

Una parola che ormai da tempo associamo al Festival, e di cui spesso ignoriamo le origini e il significato. Anche nell’edizione dell’anno scorso, infatti, c’era la giuria demoscopica, uno degli organi chiamati a votare le 25 canzoni in gara per stabilire chi sarà il vincitore di Sanremo 2022.

La parola demoscopico deriva da demoscopia, parola a sua volta formata da da demo- (dal greco δῆμος cioè “popolo”) e -scopia, dal greco -σκοπία, ovvero il suffisso delle parole che indicano ‘osservazione’. Letteralmente, il giudizio del popolo, laddove la demoscopia è la scienza dell’indagine statistica sull’opinione pubblica in merito a determinate questioni o situazioni.

Quando vota la giuria demoscopica, e quanto pesa il suo voto

Il parere della giuria demoscopica è vincolante per quanto riguarda l’andamento dei concorrenti. Quanto ‘pesa’ il suo voto? Il 33% del totale, così come è del 33% il peso del voto della giuria della stampa; percentuale di poco più alta, quella del pubblico, che tramite il televoto vota per il 34% del peso totale. Discorso differente per quanto riguarda la terza serata del Festival, in cui il peso di quest’organismo è del 50% del totale.

La giuria demoscopica è dunque l’organo che, insieme alla Sala Stampa, formata da carta stampata, radio e tv, Web, e al televoto, che riguarda il voto da casa, esprime un giudizio vincolante per quanto riguarda l’andamento dei concorrenti in gara al Festival. Quest’organismo vota nella terza e nella quarta serata del Festival.

Chi sono i componenti della giuria demoscopica di Sanremo 2022: da chi è composta, come fare a partecipare

La giuria demoscopica viene formata scegliendo un campione rappresentativo di fasce di età e preferenze musicali differenti, composto da abituali fruitori di musica, dalla popolazione italiana. La scelta delle persone che fanno parte della giuria è stata formulata per far sì che tra abituali consumatori e acquirenti di dischi e, come detto, ascoltatori di musica, il campione sia particolarmente vario.

Come partecipare alla giuria demoscopica? La giuria è stata scelta direttamente dall’azienda incaricata dalla Rai, che ha cercato di coinvolgere persone per far parte di quest’organo così particolare.