È sicuramente uno dei personaggi più attesi sul palco dell’Ariston per questa terza serata di Sanremo 2022. Stiamo parlando ovviamente di Roberto Saviano: lo scrittore sarà presente per un monologo sui trent’anni dalla strage di Capaci. Ma quanto guadagnerà per partecipare all’Ariston? Ecco le notizie riguardanti il cachet di Roberto Saviano a Sanremo.

La strage che uccise il giudice Falcone nel monologo dello scrittore di Gomorra

Sarà un monologo sulla strage di Capaci il tema dell’intervento di Roberto Saviano a Sanremo 2022. Lo scrittore del celebre romanzo Gomorra, da cui è stata tratta anche la fortunata serie tv, salirà sul palco dell’Ariston per parlare del drammatico episodio che trent’anni fa strappò alla vita il giudice Giovanni Falcone, assassinato nel tratto di autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi con la città di Palermo il 23 maggio 1992.

Una decisione, quella presa da Cosa Nostra, per fermare l’ondata di legalità che stava (finalmente) travolgendo Palermo e la Sicilia tutta, di cui Falcone e il suo fido alleato Paolo Borsellino erano indimenticati protagonisti. Ma anche una risposta agli ergastoli comminati ai mafiosi il 30 gennaio 1992 nell’ambito del Maxiprocesso di Palermo.

Quanto guadagna Roberto Saviano a Sanremo? Zero: nessun cachet per lui

Sarà dunque la strage di Capaci il filo conduttore di tutto quanto Saviano dirà sul palco del Festival. Ma quale sarà il suo compenso? Il cachet di Roberto Saviano a Sanremo 2022 sarà…zero. Come già annunciato in questi giorni nel corso della conferenza stampa di rito, infatti, lo scrittore non percepirà alcuna somma per essere presente al Festival. La conferma è arrivata anche dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

Dunque, zero euro di cachet per Saviano a Sanremo. Un tema, questo, piuttosto ‘caldo’, che ha spinto tantissimi telespettatori a chiedersi quale sia stato il compenso di Checco Zalone al Festival, nonché quanto guadagnassero gli altri ospiti, Amadeus e le co-conduttrici.