Il talento di Angelina Mango, la voce e il tormentone di Annalisa, la carica di Geolier. Tanti gli elementi che renderanno davvero imperdibile la finale di Sanremo 2024. Un evento annuale, che cattura l’attenzione di milioni di spettatori, e che non è solo un appuntamento televisivo ma anche radiofonico, con numerosi fan che si apprestano a seguire l’ultima serata in diretta radio. Dove ascoltare dunque la finale di Sanremo 2024 in radio su frequenza e in streaming online?

Le emittenti radiofoniche che seguiranno l’ultimo atto del Festival

La finale del Festival di Sanremo è un momento culminante per gli appassionati di musica, che possono godersi lo spettacolo sia in TV che in radio. Un appuntamento imperdibile anche per le emittenti radiofoniche, che ogni anno offrono una copertura dettagliata dell’evento. La varietà di stazioni radio che si collegano per trasmettere la finale dimostra l’ampio interesse che il festival suscita tra il pubblico italiano.

RTL 102.5, noto per il suo impegno nella trasmissione delle serate del festival, conferma la sua presenza anche per la finale del 2024, promettendo ampie finestre di programmazione dedicate all’evento. Lo stesso farà Radio Zeta, da sempre impegnata in questo evento musicale.

Finale Sanremo 2024 in radio, dove ascoltare il Festival in streaming e su frequenza

Rai Radio 2 si conferma ancora una volta come la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2024. Con Ema Stokholma e Gino Castaldo, gli ascoltatori avranno la possibilità di vivere la finale da una prospettiva unica, grazie a una copertura esclusiva che prevede collegamenti diretti con la sala. Amadeus, il presentatore del festival, potrebbe coinvolgere i due conduttori radiofonici in diversi momenti della serata, assicurando un’esperienza immersiva e completa per chi segue l’evento via radio.

Per chi desidera seguire la finale di Sanremo 2024 in radio, Rai Radio 2 offre la possibilità di ascoltare l’evento sia tramite le tradizionali frequenze FM disponibili in tutta Italia, sia in streaming online, permettendo così a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un momento dell’attesa serata conclusiva del festival. Questo garantisce una fruizione ampia e flessibile dell’evento, adatta a soddisfare le esigenze di tutti gli ascoltatori, sia che si trovino in auto, a casa o in movimento.