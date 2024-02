La quarta serata del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, non ultima la partecipazione straordinaria di Gigi D’Agostino, il celebre DJ torinese che torna in consolle dopo un lungo periodo di assenza. Dopo tre anni di pausa forzata, dovuta a gravi problemi di salute, l’attesa per la sua esibizione è palpabile, tanto tra il pubblico quanto tra i fan di lunga data. Ma quale sarà il cachet percepito da Gigi Dag per Sanremo 2024?

Un grande ritorno di un artista di spicco della musica recente

La serata del festival vedrà l’esibizione di 30 artisti in gara, tra duetti e cover, arricchita dalla presenza di ospiti molto amati, tra cui spicca appunto Gigi D’Agostino. L’artista, nato a Torino ma di origini salernitane, è considerato uno dei massimi esponenti della musica dance, avendo dominato la scena musicale tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 con successi indimenticabili come “Bla Bla Bla” e “L’amour Toujours”.

Il ritorno di Gigi D’Agostino è stato annunciato lo scorso 2 gennaio da Amadeus, padrone di casa del Festival di Sanremo, generando un’onda di entusiasmo che ha fatto schizzare alle stelle le prenotazioni per la crociera Costa Smeralda, dove si terrà l’esibizione. Questo evento segna non solo il ritorno di D’Agostino alle esibizioni dal vivo ma anche la sua ripresa dopo un periodo particolarmente difficile.

Quale dovrebbe essere il cachet che percepirà Gigi Dag a Sanremo 2024

Nel 2017, infatti, il DJ fu costretto a cancellare diverse date del suo tour a causa di una malattia che lo ha colpito e che nel 2021 si è aggravata, al punto da renderlo dipendente da un deambulatore. La sua condizione ha suscitato grande preoccupazione tra i fan, che sono rimasti colpiti nel vederlo così dimagrito e sofferente. Fortunatamente, l’artista ha recentemente rivelato di stare molto meglio, grazie anche alla tranquillità trovata vivendo in Ticino, Svizzera.

Per la sua performance a Sanremo, Gigi D’Agostino dovrebbe ricevere un cachet che si aggira intorno ai 48mila euro, una cifra rispettabile e allineata a quella degli altri artisti partecipanti. L’annuncio della sua partecipazione ha scatenato in lui una forte scarica di adrenalina, come ha confessato al Corriere del Ticino, dandogli il coraggio di considerare nuove proposte e confermando il suo ritorno nei maggiori club svizzeri e italiani.