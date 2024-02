La quarta serata del Festival di Sanremo 2024, in programma per oggi, venerdì 9 febbraio, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della kermesse musicale. Dedicata ai duetti e alle cover, questa serata vedrà tutti i 30 artisti in gara esibirsi in compagnia di ospiti speciali sul palco dell’Ariston, promettendo momenti davvero imperdibili. E allora, non perdiamoci in chiacchiere: scopriamo dove scaricare la scaletta della quarta serata di Sanremo 2024 in PDF.

Come funziona la serata delle cover: la modalità di voto prevista

L’orario di inizio è fissato per le 20:40, con la conclusione prevista intorno alle 2:00 del mattino, segnando una lunga notte all’insegna della musica e dell’emozione. A condurre la serata ci sarà, come di consueto, Amadeus, affiancato per l’occasione dalla co-conduttrice Lorella Cuccarini.

La votazione della quarta serata si dividerà equamente tra la giuria delle radio, con un peso del 50% sul voto complessivo, e il pubblico da casa, che potrà esprimere le proprie preferenze tramite i codici del televoto. Questa modalità di voto rispecchia la volontà del Festival di dare voce tanto agli addetti ai lavori quanto ai fan della musica italiana, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

Tanti gli ospiti d’eccezione: il cast della fiction “Mameli”, il campione di Moto GP Pecco Bagnaia, le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, che presenteranno il film “Volare”, e il ritorno dei Jalisse, duo che ha segnato la storia della musica italiana. Gigi D’Agostino è atteso per un’esibizione speciale sulla nave Smeralda, mentre Arisa si esibirà a Piazza Colombo.

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2024

Scopriamo dunque la scaletta della quarta serata di Sanremo 2024.

Pubblicità