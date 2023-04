È uno dei senatori del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri, avvocato sassarese portavoce MoVimento 5 Stelle, Presidente 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea. Scopriamo insieme chi è, analizzandone la biografia, la carriera politica, il suo curriculum e alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è il senatore del Movimento 5 Stelle: biografia e carriera politica

Ettore Licheri è nato a Sassari il 11 ottobre 1963 da padre originario di La Maddalena e madre di Osilo. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari e ha dedicato gran parte della sua carriera al campo della giustizia sportiva.

Per molti anni è stato sostituto procuratore federale presso la FIGC e uno dei principali collaboratori del capo della procura Stefano Palazzi. Nel 2006, ha condotto una serie di interrogatori degli accusati coinvolti nello scandalo di Calciopoli. Ha svolto un ruolo investigativo importante anche nel 2012 e nel 2015 per quanto riguarda il nuovo capitolo del calcioscommesse.

Entrato in politica, Licheri viene eletto al Senato della Repubblica nel 2018, rappresentando il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione proporzionale della Sardegna. Il 27 ottobre 2020, Licheri diventa capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, succedendo a Gianluca Perilli. Mantiene questa posizione fino al 10 novembre 2021, quando viene sostituito da Maria Domenica Castellone, in seguito a un’elezione interna mediata dal presidente del M5S, Giuseppe Conte.

Nelle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022, Licheri viene ricandidato al Senato, risultando eletto nel collegio plurinominale Toscana 1. Durante la XIX legislatura, ricopre vari ruoli, tra cui vicepresidente della 3ª Commissione Affari esteri e difesa, componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e membro di diverse commissioni e delegazioni, inclusa la Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Ettore Licheri è il figlio di Santi Licheri? News sul padre, la moglie e i figli

Ettore Licheri non è il figlio di Santi Licheri, come in tanti si domandano. Non sappiamo tantissimo circa la sua vita privata, né su suo padre. Sappiamo, però, che dei figli e una moglie, ma non ci è nota la loro identità.