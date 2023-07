Un rinomato studioso, professore e giornalista italiano che ha dedicato la sua vita all’indagine e alla comprensione dei complessi meccanismi della scienza politica e delle relazioni internazionali. Alessandro Campi è il direttore di “Rivista di Politica”, rivista trimestrale punto di riferimento nel settore, ed è spesso ospite in diverse trasmissioni televisive. Scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia e la sua carriera.

La biografia e la carriera del politologo e giornalista

Nato a Catanzaro il 15 febbraio 1961, Alessandro Campi ha intrapreso un percorso accademico di notevole rigore, culminando con il conseguimento della laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia nel 1985-86. La sua tesi, intitolata “La critica alla partitocrazia nella scienza politica italiana del secondo dopoguerra”, è stata premiata con un voto di 110 e lode.

Dopo la laurea, Campi ha occupato diversi ruoli nell’ambito accademico e industriale. Il suo percorso accademico è proseguito nel 2002, quando è diventato Professore Associato di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Perugia. Attualmente, Alessandro Campi insegna Scienza Politica, Relazioni internazionali e Politica Globale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Perugia.

Nel corso degli anni, Campi ha avuto l’opportunità di esporre le sue competenze e la sua passione per la scienza politica a livello internazionale. È stato Visiting Professor presso il Department of Political Science della University of Berkeley in California nel 1998, ha tenuto corsi all’Università di Murcia in Spagna, all’Universidad Metropolitana di Santiago del Cile, e all’Universidad Argentina “J. F. Kennedy” a Buenos Aires.

Alessandro Campi, il suo impegno nel mondo associativo e con la Rivista di Politica

La sua carriera accademica si è intrecciata con un impegno attivo in varie fondazioni e associazioni. Tra queste, Campi è stato Segretario generale e direttore scientifico della Fondazione Quattrotorri dal 1998 al 2000, e della Fondazione Ideazione dal 2000 al 2006. Oltre al suo contributo nel mondo accademico e nelle fondazioni, Campi ha diretto dal 2011 l’Istituto di Politica, un centro studi e ricerche indipendente con sede a Roma e Perugia, che conta un centinaio di analisti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

Il politologo ha anche un ricco background come autore e giornalista. Ha collaborato con molte riviste scientifiche internazionali e italiane e ha diretto le riviste “Futuro Presente” e “Studi perugini”. Attualmente è direttore responsabile della rivista trimestrale “Rivista di Politica” e scrive come editorialista per i quotidiani “Il Messaggero”, “il Mattino” e “il Giornale dell’Umbria”.

Il professore sembra essere una persona davvero riservata. Se conosciamo molto della sua vita pubblica, non sappiamo molto della sua vita privata. Non sappiamo, infatti, se Campi abbia una moglie e dei figli, né tanto altro della sua sfera più intima.