Gli scienziati lanciano un allarme riguardo alla possibile diffusione della febbre emorragica di Crimea-Congo (CCHF) in Europa. Questa malattia mortale, trasmessa da zecche, è solitamente presente nei Balcani, in Africa, Asia e Medio Oriente, ma i cambiamenti climatici potrebbero favorire la migrazione degli insetti portatori del virus verso nord. L’OMS ha incluso la CCHF tra le “malattie prioritarie”. Scopriamo quali sono i sintomi di questo virus.

Quali sono i sintomi della febbre emorragica

L’Europa ha già assistito a casi di CCHF, come in Spagna nel 2011 e nel 2016, con un decesso a seguito di una puntura di zecca. La malattia è recentemente stata individuata in Iraq, Namibia e Pakistan, con diversi casi mortali.

La CCHF, causata da un virus trasmesso da zecche, provoca gravi epidemie di febbre emorragica. Gli esseri umani possono contrarre il virus se morsi da una zecca infetta o se entrano in contatto con animali infetti, rendendo particolarmente a rischio lavoratori dei macelli e veterinari. Non esiste un vaccino ampiamente disponibile, ma è possibile ridurre il rischio di infezione con misure preventive come l’uso di abbigliamento protettivo e repellenti per zecche.