Nel contesto della ricca eredità storica e culturale della Campania, i Templi di Paestum rappresentano un caposaldo dell’architettura greca antica, distinguendosi come uno dei siti archeologici più rilevanti e meglio conservati del Mediterraneo. Questo complesso monumentale, annoverato tra i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO, offre ai visitatori di tutto il mondo l’opportunità unica di connettersi con le profonde radici del mondo classico. Ecco un walking tour virtuale del Parco Archeologico, in questo video che racconta le bellezze del sito.

Alla ricerca della storia del Parco Archeologico: i nomi da ricordare

I Templi di Paestum rappresentano uno dei complessi archeologici più importanti e meglio conservati del mondo greco. La loro storia inizia nel VI secolo a.C., quando questa area era un fiorente centro della Magna Grecia. Tra i monumenti più imponenti e significativi troviamo il Tempio di Nettuno, una delle massime espressioni dell’architettura dorica, che in origine era erroneamente attribuito a Era.

Allo stesso modo, il Tempio di Cerere, anticamente noto come Tempio di Atena, incanta i visitatori con la sua armoniosa semplicità e le sue proporzioni perfette. Questi templi non sono solo testimonianze architettoniche ma veri e propri simboli di una civiltà che ha profondamente influenzato la cultura occidentale.

La passeggiata tra i templi, accompagnati dalla bellezza del paesaggio circostante e dalla ricchezza storica del luogo, rappresenta un’esperienza unica e indimenticabile, davvero da non perdere. Un’avventura di cui non si è privato, nel 2020, il divulgatore scientifico Alberto Angela, che ha trascorso diverse ore nel Parco Archeologico per una puntata di Meraviglie su Paestum.

Templi di Paestum, alcune indicazioni: orari e prezzi dei biglietti

Per chi desidera esplorare questo sito straordinario, i Templi di Paestum sono accessibili tutto l’anno, con un percorso che permette di immergersi completamente nella loro storia. Situati in via Magna Graecia, dal numero 917 al numero 919, offrono ai visitatori la possibilità di acquistare i biglietti direttamente all’ingresso o di dotarsi di una mappa tramite app per una visita più autonoma e informativa.

I prezzi dei biglietti variano in base alla stagione: da 10 euro nel periodo da dicembre a febbraio (con biglietto ridotto a 2 euro) a 15 euro da marzo a novembre (biglietto ridotto a 2 euro), rendendo la visita accessibile a tutti. Il percorso comprende tutte le vie dell’antica Paestum, e permette di ammirare tutti i templi del sito.