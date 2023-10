Epik sta rapidamente diventando l’app di tendenza sia negli Stati Uniti che in Europa, conquistando celebrità, influencer e il pubblico in generale. Questa innovativa applicazione di fotoritocco, attualmente al primo posto nell’App Store di Apple negli USA, utilizza l’intelligenza artificiale per permettere agli utenti di creare ritratti nello stile distintivo degli annuari anni ‘90 dei college americani. Scopriamo di più su Epik app, cercando di capire come funziona e come sfrutta l’intelligenza artificiale.

Come funziona l’app che ti consente di creare annuari anni ’90 con l’AI

Il funzionamento di Epik è semplice: gli utenti caricano da 8 a 12 selfie con diverse angolazioni, indicano il genere e scelgono tra una consegna standard o espressa. Dopo l’elaborazione, che può richiedere fino a 24 ore per la modalità standard o solo due ore per quella espressa, l’app restituisce una serie di immagini caratterizzate da colori vivaci, abbigliamento, acconciature e accessori tipici degli anni Novanta.

L’app ha guadagnato popolarità grazie al passaparola di influenti creator su piattaforme come Instagram, che hanno sfruttato l’hashtag #AIyearbook. Nonostante la sua crescente popolarità, Epik ha generato alcune preoccupazioni riguardo alla privacy.

Epik app, come utilizza l’intelligenza artificiale per le sue creazioni

Oltre al costo di elaborazione delle foto, che varia tra i 5,99 e 9,99 dollari, c’è una preoccupazione sul possibile utilizzo dei selfie caricati dagli utenti. Tuttavia, un portavoce della società ha rassicurato che nessuna informazione personale viene conservata e tutte le immagini vengono eliminate dai server dell’app una volta creati i ritratti.