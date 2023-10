Oggi, Spotify presenta “Jam”, una sessione di ascolto in tempo reale e personalizzata, pensata per gruppi che vogliono sintonizzarsi insieme. Con Jam, gli abbonati Premium possono invitare altre persone a partecipare, creando un’esperienza musicale esclusiva per tutti gli ascoltatori presenti. Vediamo insieme che cos’è Spotify Jam, come funziona e come fare ad attivarlo.

Che cos’è il nuovo strumento introdotto dalla piattaforma dedicata alla musica

La musica ha sempre avuto il potere di connettere le persone. Negli ultimi anni, Spotify ha introdotto numerose nuove funzionalità, come le Playlist Collaborative e Blend, che hanno reso ancora più semplice condividere le proprie canzoni preferite. I dati parlano chiaro: gli utenti hanno già creato oltre 45 milioni di Blend e, solo nell’ultimo mese, hanno ascoltato per oltre 200 milioni di ore le Playlist Collaborative da loro stesse create.

La funzione Jam è ora disponibile per tutti gli utenti Spotify in tutto il mondo. Gli ascoltatori Premium possono avviare una sessione Jam e chiunque su Spotify può parteciparvi. Basta invitare i propri amici e Jam suggerirà le canzoni perfette da aggiungere alla coda, identificando le similitudini nei gusti musicali per proporre brani che piaceranno a tutti. Durante l’ascolto, si potrà vedere chi ha aggiunto una determinata canzone, rendendo l’esperienza ancora più interattiva.

Come funziona Spotify Jam, la novità del momento

Per avviare una sessione Jam, l’utente può selezionare una playlist o un brano di suo gradimento e cliccare sul pulsante “Start a Jam”, situato vicino all’icona dell’altoparlante o nel menu a tre punti del suo brano o playlist preferiti. È anche possibile scegliere su quale dispositivo riprodurre la musica, sia esso un telefono o uno speaker. Coloro che sono connessi alla stessa rete Wi-Fi riceveranno un invito automatico per unirsi alla sessione Jam.

Per estendere gli inviti, sono disponibili tre opzioni:

1. Attivare il Bluetooth e avvicinare i dispositivi.

2. Far scansionare il codice QR presente sullo schermo dell’host ai propri amici.

3. Cliccare su “share” per inviare il link attraverso vari canali, come i social media, messaggi di testo, SMS e altri.

All’interno della sessione Jam, ogni partecipante ha la possibilità di aggiungere canzoni, vedere chi ha inserito quale brano e ricevere suggerimenti musicali, tutto dal proprio dispositivo. L’host mantiene il controllo, decidendo chi può unirsi, cambiare l’ordine dei brani o eliminare quelli che non sono in linea con l’atmosfera desiderata.

Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza di connessione musicale più profonda, scoprendo e condividendo le melodie che li uniscono con gli altri.