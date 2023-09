Il forno a microonde è ormai un elettrodomestico piuttosto diffuso in tutto il mondo. Nonostante ciò, questo particolare forno suscita in molti ancora dubbi e paure, e spesso non viene usato per tutte le sue funzioni ma viene utilizzato solo per decongelare i cibi oppure per riscaldarli.

Ovviamente si tratta di paure ingiustificate in quanto ormai tanti studi hanno dimostrato che si tratta di un elettrodomestico sicuro per gli alimenti e le persone.

I vantaggi del forno a microonde

Utilizzare un microonde apporta diversi vantaggi. In primo luogo, la velocità di cottura degli alimenti. Infatti, questo elettrodomestico è piuttosto rapido e consente di scongelare o cucinare diversi alimenti in poco tempo. Tuttavia, non è l’unico punto a favore dell’utilizzo del microonde: i cibi nel microonde vengono cotti in maniera omogenea, mantenendo inalterate le sostanze organolettiche.

Ma i vantaggi che derivano dall’uso del forno a microonde non finiscono qui: grazie alle diverse modalità di cottura, da utilizzare anche in maniera combinata tra loro, è possibile sostituire il forno tradizionale per la maggior parte delle cotture, con un risultato molto simile.

Inoltre, con il microonde è possibile sfruttare la cottura al vapore semplicemente utilizzando una ciotolina riempita con dell’acqua nel forno assieme agli alimenti da cuocere. In questo modo, si può preparare il cibo in maniera light ma senza rinunciare al gusto.

Gli errori da non commettere

Quando si utilizza un forno a microonde, è importante prestare attenzione a diversi aspetti per dei risultati ottimali senza compromettere la sicurezza, in particolar modo quando si cucinano alimenti con buccia, guscio oppure pelle (ad esempio i pomodori, le patate, gli insaccati, le castagne, le uova, ecc.).

Per alcuni cibi basta utilizzare degli appositi contenitori, mentre in altri casi è necessario rimuovere l’esterno o praticare piccoli fori con una forchetta su tutta la superficie, al fine di consentire al vapore di fuoriuscire ed evitare la formazione di scintille.

Un altro alimento da “maneggiare con cura” è il peperoncino: dopo la cottura nel microonde potrebbe rilasciare nell’ambiente quantità di capsaicina, la sostanza responsabile del suo aroma piccante, causando la lacrimazione oculare. Pertanto, è preferibile lasciar aperto lo sportello del forno per disperdere tale sostanza prima di avvicinarsi.

Un altro errore molto frequente è quello di posizionare i contenitori delle salse e dei sughi senza un’apposita copertura all’interno del microonde. Essi potrebbero schizzare sulle pareti del microonde, per questo è sempre utile posizionare un coperchio sul contenitore oppure una pellicola alimentare bucherellata. Inoltre, è necessario avere accortezza nella cottura dei liquidi, poiché potrebbero superare il punto di ebollizione senza formare vapore o bolle, aumentando il rischio di scottature.

L’importanza della manutenzione

Non tutti sanno che anche i forni a microonde necessitano di una manutenzione regolare. Infatti, per quanto concerne la pulizia, dopo la rimozione del piatto girevole presente nel forno, il quale può essere lavato come un qualsiasi piatto, il forno può essere pulito in due modi diversi.

Se non è eccessivamente sporco, è possibile limitarsi a passare un panno in microfibra o inserire all’interno una tazzina d’acqua e aceto e accenderlo alla massima potenza per pochi minuti. Viceversa, se il forno è particolarmente sporco, è necessario utilizzare un detersivo per le stoviglie. Tuttavia, in questo caso è fondamentale risciacquare attentamente il forno una volta pulito.

Per quanto concerne le riparazioni, invece, è fondamentale evitare qualsiasi tipo di riparazione fai da te al fine di evitare rischi o rotture dell’elettrodomestico. Infatti, si potrebbe correre il rischio di non rimontare correttamente tutti gli elementi del forno, specie dispositivi di sicurezza, dopo aver effettuato la riparazione, potrebbe rendere l’uso del forno a microonde dannoso per la salute delle persone