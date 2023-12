Un grave incidente si è verificato a Urbino oggi, nella galleria Ca’ Gulino sulla SS73 bis, conosciuta come “bretella” che collega Urbino a Fermignano. Un pullman trasportante bambini in gita e un’ambulanza della Croce Rossa si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. A seguito dell’impatto, l’ambulanza ha preso fuoco, causando la morte di quattro persone a bordo, inclusi membri dell’equipaggio e un paziente trasportato.

Incidente a Urbino oggi, le vittime sono decedute prima dell’arrivo dei soccorsi

Il fumo denso generato dall’incendio ha invaso rapidamente la galleria, costringendo alla chiusura immediata della strada in entrambe le direzioni. Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente.

Nonostante la gravità dell’urto, i bambini presenti sul pullman, provenienti dal sud delle Marche, sono rimasti illesi. L’autista del pullman ha riportato ferite lievi. Non sono state riportate altre vittime o feriti gravi tra i passeggeri del pullman.

Un’eliambulanza è stata inviata dall’ospedale di Torrette di Ancona, ma le vittime dell’ambulanza sono decedute prima dell’arrivo dei soccorsi. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico e ha sollevato questioni sulla sicurezza stradale in galleria.

L’Anas, responsabile della gestione della strada, ha implementato misure per gestire il flusso del traffico e per condurre le necessarie operazioni di pulizia e sicurezza sul sito dell’incidente. Ulteriori dettagli saranno forniti man mano che le indagini procedono.