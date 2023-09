Viene riconosciuto come un pilastro nel campo della dietologia e della medicina, Nicola Sorrentino, medico e dietologo di fama internazionale. Il suo impegno incondizionato nell’educare il pubblico sull’importanza di una dieta equilibrata e salutare hanno reso il medico piuttosto celebre in Italia e non solo. Scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia, il suo curriculum e la sua carriera.

Una carriera di gran successo: ecco di che cosa si occupa il dietologo

Nicola Sorrentino, nato nel 1954, è un affermato dietologo e idrologo medico, con base nella città di Milano, dove svolge la sua prestigiosa attività professionale, occupandosi di problemi legati all’alimentazione dal 1985. La sua carriera è contrassegnata da un impegno profondo nell’ambito della medicina e della dietologia, offrendo consulenze mediche scientifiche e contribuendo significativamente al campo della dietetica e dell’idrologia medica.

Sorrentino si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981 ed è regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici di Milano. Ha conseguito la specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica nel 1985 e in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia nel 1989.

Cosa fa adesso il dietologo Nicola Sorrentino: le esperienze da docente e non solo

Attualmente, Sorrentino è docente presso l’Università degli Studi di Pavia e Milano, Direttore della IULM Food Academy e della Columbus Clinic Diet – Milano. Inoltre, svolge ambulatorio di dietologia presso la Fondazione Opera “San Camillo” e la casa di cura S. Camillo di Milano, ed è Direttore scientifico delle Terme Sensoriali di Chianciano Terme e componente del comitato tecnico scientifico delle Terme di Chianciano.

Sorrentino è inoltre membro della Commissione verifica standard qualitativo ristorazione dell’Università IULM e consulente medico scientifico per EIDON salus e Domuspharma.

La teoria dell’obesity paradox: che cos’è e cosa dice

Una delle teorie più famose del dottor Nicola Sorrentino è sicuramente quella dell’obesity paradox. È stato lui stesso a spiegarla in un lungo approfondimento della rivista Vanity Fair.

Le sue parole: “Il fenomeno del gonfiore può derivare da una varietà di fattori, che spaziano da uno stile di vita non equilibrato a scelte alimentari inappropriate, da intolleranze alimentari a reazioni allergiche, da squilibri ormonali a ritenzione di liquidi. Tradizionalmente, tendiamo a suddividere le persone in due grandi categorie: chi è in sovrappeso e chi è magro. È una distinzione quasi istintiva, che si basa su ciò che osserviamo e su ciò che la bilancia ci rivela. Tuttavia, ciò che percepiamo non riflette sempre la verità concreta. Ad aggiungere un livello di complessità è il cosiddetto “paradosso dell’obesità””.

Un paradosso, questo, in cui individui con obesità o notevole sovrappeso manifestano una salute metabolica migliore di quanto presumibile. Al contrario, individui con un peso nella norma e senza evidenti problemi di accumulo adiposo addominale, possono presentarsi come metabolicamente obesi, risultando così esposti a rischi di patologie cardiovascolari, insufficienza renale cronica, tumori e diabete.

Tutti i libri scritti da Nicola Sorrentino nella sua carriera da autore

Nicola Sorrentino è autore di numerosi libri che spaziano su vari argomenti relativi alla dietologia e alla nutrizione, tra cui “Tutta la verità sulle diete”, “Siamo Gonfi non Siamo Grassi”, “Grassi Dentro”, “La dieta dell’Acqua”, “Cambio Dieta”, “La Dieta Sorrentino”, “Cosa mangiamo”, “Le diete lampo”, “Sovrappeso ed obesità”, “La Dieta Baso”, “Psicodieta”, “Dizionario degli alimenti” e “Cellulite”.

Le sue opere sono considerate riferimenti nel campo della dietetica e sono apprezzate tanto da esperti del settore quanto da chi cerca consigli e informazioni su uno stile di vita più sano e equilibrato. In aggiunta ai suoi libri, Sorrentino collabora con testate giornalistiche e televisive, condividendo le sue conoscenze e la sua esperienza, ed è un relatore frequente a convegni scientifici.