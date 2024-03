Mentre le lancette dell’orologio scandiscono il conto alla rovescia, migliaia di studenti italiani si preparano a lasciarsi alle spalle quaderni e penne per immergersi in una delle pause più attese dell’anno accademico: le festività pasquali. Vediamo, dunque, il calendario delle chiusure per le vacanze di Pasqua 2024 a scuola, regione per regione.

Una lunga pausa per gli studenti di tutta Italia

Con la Pasqua che cade il 31 marzo e il Lunedì dell’Angelo che illumina il calendario il 1° aprile, le istituzioni scolastiche si apprestano a chiudere i battenti, concedendo agli studenti un’opportunità preziosa per ricaricare le batterie.

Le festività pasquali sono una cruciale tregua nel fitto calendario accademico, ma anche una possibilità in più per tornare carichi e recuperare le materie su cui non si è propriamente ferrati.

Un momento di raccoglimento, ma anche di rinnovato entusiasmo, dove la prospettiva di un breve ma significativo riposo infonde la forza necessaria per affrontare i mesi conclusivi dell’anno scolastico con determinazione e spirito rinnovato.

Il calendario con le vacanze di Pasqua 2024 a scuola

Quest’anno, il calendario offre una pausa primaverile che promette di essere più che un semplice prolungamento del fine settimana, estendendosi dal 28 marzo al 2 aprile 2024, con la Valle d’Aosta che segna un ritorno anticipato il 2 aprile.

Pubblicità