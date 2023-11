Ormai alcuni anni fa WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di segnare i messaggi come già letti direttamente dal pannello delle notifiche. Questo strumento, pensato per rendere ancora più efficiente l’uso dell’applicazione, permette agli utenti di gestire rapidamente i loro messaggi senza dover aprire la chat di WhatsApp. Ma come funziona il “Segna come già letto” su WhatsApp?

Come si usa questa funzionalità e cosa significa per gli utenti

La funzionalità, denominata “Segna come già letto”, aggiunge un pulsante accanto a quello per la risposta rapida nel pannello delle notifiche. Cliccando su questo pulsante, gli utenti possono segnare un messaggio come letto senza la necessità di aprire l’applicazione. Ciò semplifica enormemente la gestione delle notifiche e migliora l’efficienza, specialmente per coloro che ricevono un gran numero di messaggi.

In aggiunta, gli sviluppatori di WhatsApp hanno anche introdotto un’altra funzione utile: la possibilità di silenziare una chat specifica direttamente dal centro notifiche. Questo significa che gli utenti possono ora silenziare rapidamente le conversazioni senza dover accedere all’applicazione, offrendo così una maggiore flessibilità e controllo sulle notifiche ricevute.

Quando tocco su “Segna come già letto” su WhatsApp esce la spunta blu?

Uno degli interrogativi che, a questo punto, maggiormente tormenta gli utenti è legato alla cosiddetta spunta blu. Ebbene, quando si tocca su “Segna come già letto” su WhatsApp non uscirà la spunta blu. Questa funzionalità, infatti, è pensata proprio per chi vuole segnare i messaggi come già letti senza, appunto, visionarli. L’altro utente, dunque, non dovrebbe accorgersi della lettura del messaggio.