È una delle docenti più importanti dell’Università di Torino, Sabrina Arena, professoressa associata di Istologia del Dipartimento di Oncologia dell’ateneo piemontese. I suoi studi nel campo della biotecnologia e dell’istologia le hanno permesso di vivere una carriera davvero prestigiosa, e di intervenire a Che tempo che fa, durante la puntata di domenica 2 aprile 2023. Cerchiamo di scoprire di più sulla sua biografia e sul suo curriculum.

Chi è la docente dell’UniTO: biografia, carriera e curriculum

Sabrina Arena è nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 24 marzo 1978 sotto il segno dell’Ariete. Professore Associato presso l’Università di Torino e Group Leader presso il Candiolo Cancer Institute. Importante studiosa nel settore della biotecnologia, si occupa di ricerca e tiene docenze per gli studenti dell’ateneo piemontese. Specializzata in patologia clinica, è una delle ricercatrici più importanti per il suo contributo alla facoltà presso cui insegna e alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Candiolo.

Arena ha vinto nel 2020 il bando “Regeneration”, un progetto di Ricerca per giovani ricercatori finanziato con i fondi del 5×1000. In quell’occasione fu selezionata da una commissione di 4 esperti della Direzione Scientifica dell’Istituto di Candiolo.

La docente ha parlato in un approfondimento di AIRC del suo modo di intendere la biologia: “Il biotecnologo colui che utilizza materia vivente per affrontare e risolvere un problema biologico? In realtà, non è una definizione molto chiara. Possiamo dire che i biotecnologi lavorano direttamente a livello di DNA (il nostro patrimonio genetico), RNA e proteine, avvalendosi delle più moderne tecniche di genetica e biologia molecolare”.

Sabrina Arena ha un marito e dei figli? Nessuna news sulla sua vita privata

Non sappiamo molto circa la vita privata di Sabrina Arena. Secondo quanto riportato da “Donna Glamour”, la docente vive a Torino, dove lavora, e in passato è stata negli Stati Uniti, a Baltimora, per studiare presso la Johns Hopkins University. Non sappiamo se abbia un marito e dei figli.