Il professor Roberto Bernabei è un medico geriatra del Policlinico Gemelli, ed è anche il medico personale di Papa Francesco. Il dottore è stato infatti designato nel febbraio 2021 per badare alla salute del Pontefice. E, allora, scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia, il suo curriculum e tutto quanto concerne la sua attività con il Papa.

Chi è il professore ordinario in medicina interna e geriatria: biografia e curriculum

Nato a Firenze il 24 gennaio 1952, Roberto Bernabei si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 1976, e successivamente si è specializzato in Medicina interna e Malattie dell’apparato cardiovascolare. Attualmente, è professore ordinario di Medicina interna e geriatria e direttore della Scuola di specializzazione in geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Bernabei è direttore, presso il Policlinico Gemelli, del Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo.

Bernabei, come detto, è subentrato come medico personale di Papa Francesco nello scorso febbraio 2021. All’epoca sostituì Fabrizio Soccorsi, deceduto il 9 gennaio a causa di complicanze legate al Covid. Bernabei vanta una lunga e prestigiosa carriera professionale, avendo ricoperto importanti incarichi, tra cui la presidenza della Società italiana di gerontologia e geriatria e la partecipazione all’European Academy for medicine of ageing.

Roberto Bernabei ha una moglie e dei figli? Alcune news sulla tua vita privata

Anche più celebre di Roberto Bernabei è sua moglie, Sydne Rome, attrice statunitense, che ha partecipato a diverse pellicole di successo, tra cui la fiction italiana Don Matteo. Con lei, Bernabei ha creato una famiglia con la nascita di due figlie, Vanessa e Jesse. I due sono sposati da diversi anni; la coppia ha vissuto la propria unione con grande riservatezza, ben lontano dalle luci dei riflettori alle quali avrebbe potuto essere abituata.