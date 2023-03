Gli antistaminici sono farmaci utilizzati per contrastare gli effetti dell’istamina, una sostanza chimica rilasciata dal corpo durante una reazione allergica. Sono suddivisi in diverse generazioni a seconda delle loro proprietà chimiche, farmacologiche ed effetti collaterali. Ma quali sono quelli di ultima generazione? Vediamo insieme alcuni dei migliori antistaminici per il 2023 suddivisi in base ai loro principi attivi.

Perché gli antistaminici di ultima generazione provocano meno sonnolenza

Gli antistaminici di ultima generazione, o seconda e terza generazione, sono stati sviluppati per ridurre gli effetti collaterali, come la sonnolenza, associati agli antistaminici di prima generazione. Essi presentano una maggiore selettività per i recettori H1 dell’istamina, riducendo così la loro interazione con altri recettori e minimizzando gli effetti indesiderati.

È (anche) per questo che un antistaminico di ultima generazione riesce a portare il paziente a sviluppare meno sonnolenza, o addirittura a non sviluppare quello che, specie per chi guida, è un effetto indesiderato.

Rispetto agli antistaminici di prima generazione, i nuovi farmaci hanno un minor effetto sedativo, alla minore penetrazione nel sistema nervoso centrale. Tuttavia, va specificato come l’effetto degli antistaminici varia di paziente in paziente in maniera del tutto soggettiva.

Migliori antistaminici nel 2023, quali principi attivi tenere d’occhio?

Di seguito sono elencati alcuni principi attivi contenuti negli antistaminici di ultima generazione: