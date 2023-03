Giuseppe Curigliano è un noto professore di oncologia medica presso l’Università di Milano. È il Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Programma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia. Curigliano è anche uno degli ospiti della puntata di Che tempo che fa di domenica 26 marzo 2023. Scopriamo di più su di lui, la sua biografia e la sua carriera, nonché alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è il medico oncologo specializzato nello sviluppo precoce di farmaci

Nato in Canada da genitori italiani, Curigliano si è laureato in Medicina e Chirurgia “cum laude” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1993. Successivamente, nel 1997, ha conseguito la specializzazione “cum laude” in Oncologia Medica presso la Columbia University di New York.

Il Prof. Curigliano è un clinico e ricercatore specializzato nello sviluppo precoce di farmaci per pazienti con tumori solidi, con un particolare impegno per il cancro al seno. È anche membro di numerosi comitati e facoltà, tra cui il Consiglio Nazionale della Sanità, il Comitato Scientifico della Lega Nazionale Lotta ai Tumori, la Facoltà ESMO Breast Cancer, e il Comitato editoriale di diverse importanti riviste scientifiche. Inoltre, è responsabile del Reparto di Degenza Medica per i tumori solidi.

Curigliano ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il primo ESO Umberto Veronesi Award e la Fellowship dell’Accademia Europea delle Scienze del Cancro. Ha anche contribuito a oltre 390 pubblicazioni peer-reviewed.

Giuseppe Curigliano ha una moglie e dei figli? News sulla sua vita privata

Se conosciamo davvero tanto sul suo lungo e meraviglioso curriculum, non sappiamo altrettanto sulla vita privata di Giuseppe Curigliano. Non sappiamo se abbia una moglie e dei figli. Immaginiamo che viva a Milano, città dove si sviluppa la maggior parte delle sue attività.