Sarà un’altra puntata da non perdere, quella di Che tempo che fa di stasera. Il popolare programma condotto da Fabio Fazio, affiancato dalle presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini, vedrà la partecipazione del premio Oscar Ben Affleck. L’attore e regista americano sarà in Italia per presentare il suo nuovo film “AIR – La storia del grande salto”. Vediamo insieme la scaletta di Che tempo che fa di stasera.

Tanti ospiti di spessore per Fabio Fazio: alcune anticipazioni

Ben Affleck sarà in Italia per presentare il suo nuovo film “AIR – La storia del grande salto”, che vede come protagonista Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. Nel cast del film figurano anche Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis.

Durante la sua carriera, Affleck ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, tre Golden Globe e due BAFTA. La sua presenza nel programma di Fazio conferma la capacità del conduttore di attrarre grandi nomi internazionali, come già accaduto con Bono Vox e Timothee Chalamet in questa edizione.

Non solo cinema: anche sport e medicina nella scaletta di Che tempo che fa di stasera

Oltre ad Affleck, saranno presenti in studio anche il noto scrittore Daniel Pennac, la campionessa di sci Sofia Goggia, l’artista Diodato e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Inoltre, Fazio intervisterà Emmanuel Carrère, autore di “V13”, una raccolta di reportage sul processo contro i responsabili degli attentati terroristici avvenuti a Parigi nel 2015, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Giuseppe Curigliano, professore Ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

La serata si concluderà con il divertente momento “Che Tempo Che Fa – Il tavolo”, che vedrà la partecipazione di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli, insieme ad ospiti come la Gialappa’s Band, Ellen Hidding, Lillo, Teo Teocoli nei panni dell’amatissimo Caccamo, Francesco Paolantoni, Diodato e Sofia Goggia.