Il programma televisivo “Quarto Grado” torna in onda stasera, venerdì 24 marzo su Rete 4. Una puntata in cui si parlerà ampiamente dell’omicidio di Saman Abbas, giovane ragazza di origine pakistana assassinata dopo essersi opposta in famiglia a un matrimonio combinato. Scopriamo insieme gli ospiti e alcune anticipazioni che potrebbero interessare i telespettatori, con gli argomenti principali della puntata.

Di cosa si parla nella puntata di stasera: gli argomenti al centro

“Quarto Grado” torna in onda stasera. Il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che tratta di casi di cronaca davvero spinosi. La tragica vicenda di Saman Abbas, la giovane pakistana di soli 18 anni uccisa il 1 maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ha suscitato grande interesse e preoccupazione nell’opinione pubblica. Si parlerà dunque di Saman, che avrebbe rifiutato un matrimonio combinato e sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia, ma ancora non è chiaro quale ruolo abbiano avuto i familiari nell’omicidio.

Ancora luce, inoltre, sulla storia di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata morta in un boschetto. La ricostruzione delle indagini ha evidenziato tracce di DNA mai attribuite sui reperti ritrovati nel luogo del ritrovamento. Ma si tratta di un omicidio o di un suicidio?

Quarto grado stasera, la scaletta con gli ospiti di venerdì 24 marzo

Come anticipato, numerosi ospiti ed esperti saranno presenti in studio con Nuzzi e Viero. Tra questi, dovrebbero esserci Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Non solo loro, ma anche i ‘quartograders’, la comunità del programma, che prenderà, come sempre, parte attiva nella trasmissione, con degli interventi, tesi anche a movimentare ogni dibattito.