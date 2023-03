È una delle giornaliste che sovente sono tra gli ospiti fissi di Quarto Grado, Grazia Longo, eccellente firma de “La Stampa”. Una carriera dedicata al mondo dell’informazione, e in particolar modo al giornalismo d’inchiesta. Scopriamo di più su di lei e sulla sua carriera.

Chi è la giornalista de “La Stampa”: la sua carriera

Cominciamo subito dicendo che su Grazia Longo non ci sono tante informazioni. Apprendiamo dal suo profilo LinkedIn che vive a Torino. Inoltre, sappiamo che è giornalista professionista iscritta all’albo dei giornalisti del Piemonte. Abbiamo potuto apprendere qualche tratto della sua carriera attraverso il portale “Luna Nuova”.

Sappiamo che a 20 anni, la giornalista redigeva i verbali di un comitato di quartiere. Successivamente, ha cominciato a collaborare con Rivoli 15, un settimanale locale che raccontava le vicende dei comuni della zona ovest negli anni ’80. In seguito, ha lavorato per “Repubblica” e poi per “La Stampa”, occupandosi principalmente dei principali casi di cronaca nera e giudiziaria non solo a Roma, ma anche in gran parte del sud Italia.

Attualmente, lavora per “La Stampa” da Roma. Non è certamente questa la sua unica collaborazione, dato che, come detto, è spesso ospite a Quarto Grado su Rete4.

Chi è Grazia Longo? Poche news sulla sua vita privata

Se sulla sua biografia e sulla sua carriera abbiamo poche news, immaginiamo sulla sua vita privata. Non sappiamo, dunque, se abbia un marito e dei figli.

Dal suo profilo Instagram scopriamo che Grazia Longo ama davvero vestire di rosso. Non è un tratto saliente della sua carriera, ci mancherebbe, e non vuole adombrare di certo la professionista che è: sempre puntuale nei suoi interventi, specializzata in inchieste. Si definisce “attenta alle vite degli altri. Il venerdì sera a Quarto Grado su Rete4. Le opinioni sono personali e i retweet non sono endorsement” sul suo profilo Twitter.