La puntata di oggi, domenica 19 marzo 2023, di Domenica In è dedicata interamente alla celebrazione della Festa del Papà. Davvero da non perdere lo show condotto da Mara Venier, che intratterrà il pubblico attraverso un’ampia varietà di ospiti, musica e curiosità. Vediamo insieme, dunque, la scaletta di Domenica In di oggi, con tutti i contenuti della puntata.

Alcune anticipazioni sulla puntata di domenica 19 marzo dedicata alla festa del papà

In studio sono presenti diversi padri ospiti di Mara Venier, accompagnati dalle proprie figlie o figli. Tra questi ci sarà Pupo con la figlia Clara, che racconteranno il loro rapporto in una chiacchierata divertente ed emozionante; in collegamento le altre due figlie del cantante, Ilaria e Valentina.

Altro papà ospite in studio sarà Vittorio Sgarbi, accompagnato dalle figlie Evelina e Alba. Il critico d’arte parlerà – inevitabilmente – del suo rapporto con le figlie. Ci sarà anche Albano Carrisi, accompagnato da Yari e Jasmine. Il cantante salentino e il maestro Alterisio Paoletti dedicheranno il brano “Ciao Papà”, scritto da Albano per il padre Carmelo, a tutti i papà presenti in studio. Successivamente, Albano si esibirà in un medley dei suoi successi.

Scaletta Domenica In oggi, tanti ospiti di spessore per Mara Venier

La figlia di Little Tony, Cristina Ciacci, è un’altra ospite speciale che compone la scaletta di Domenica In di oggi. Insieme ai suoi cinque figli, Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia, canterà con la Little Tony Family alcuni dei maggiori successi del padre, da “La spada nel cuore” al mitico “Cuore matto”.

E, ancora, Nek e Francesco Renga, ma anche tanti altri ospiti in studio. Davvero una puntata da non perdere, dunque, quella che viene trasmessa in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dalle 14:00 alle 17:10, e che va in onda in diretta tutte le domeniche su Rai 1.