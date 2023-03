C’è una partita importante questa sera allo stadio “Maradona”: Italia-Inghilterra. L’incontro, come tutte le gare della Nazionale italiana di calcio maggiore, viene trasmesso in diretta da Rai 1. Alla diretta tv si affianca quella in streaming, per stare al passo coi tempi. Ma, stando alle segnalazioni degli utenti, pare proprio che Italia-Inghilterra su Raiplay non si veda. O che, almeno a quanto sembri al momento, gran parte del primo tempo dell’incontro non sia stato correttamente fruibile a numerosi spettatori.

Perché Italia-Inghilterra non si vede su Raiplay? Nessuna spiegazione ufficiale

Il disservizio è stato segnalato dagli utenti della Rete che hanno provato ad assistere all’incontro, valido per le qualificazioni per Euro 2024, e si sono trovati davanti gli errori di trasmissione, lo schermo nero e le immagini a intermittenza.

Che, peraltro, hanno impedito a molti di vedere il primo gol degli albionici, quello di Rice, e hanno generato una forte insoddisfazione. In occasioni come questa, d’altronde, è importante che i servizi di streaming funzionino correttamente e che gli utenti siano in grado di accedere ai contenuti senza problemi.

Al momento in cui scriviamo, sembra che Raiplay abbia ripreso a funzionare correttamente. La speranza, per tantissimi tifosi, è che il secondo tempo possa essere correttamente visibile, come tutti si auspicano.