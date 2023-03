Torna uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico italiano. Pio e Amedeo sono di nuovo in prima serata con “Felicissima Sera – All Inclusive”, trasmissione che va in onda da venerdì 24 marzo su Canale 5. Una nuova edizione in cui i due foggiani sono pronti a portare ancora più divertimento e sorprese ai loro spettatori. Vediamo, dunque, la scaletta della prima serata di “Felicissima Sera – All Inclusive”.

Torna il programma condotto da Pio e Amedeo: cosa aspettarci?

I fan di Pio e Amedeo non vedono l’ora di vedere cosa riserverà il programma per loro. Dopo il grande successo della precedente edizione, non c’è dubbio che questa nuova edizione di Felicissima Sera sarà altrettanto seguita. Come sempre, il programma vedrà la partecipazione di molti ospiti famosi, che si uniranno ai due comici foggiani per creare momenti indimenticabili. Gli spettatori potranno aspettarsi sketch comici sempre sopra le righe, in puro stile Pio e Amedeo.

I due giurano di essere pronti a tornare anche contro “chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”. Tre le puntate di “Felicissima Sera – All Inclusive”, in cui vedremo degli ospiti di primo piano.

Scaletta prima serata Felicissima Sera All Inclusive: ecco chi sono gli ospiti

La scaletta della prima serata di “Felicissima Sera – All Inclusive” propone Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo, Elisa e Zucchero. Sempre, ovviamente, con l’approccio irriverente che contraddistingue Pio e Amedeo, che in un’intervista al “Corriere” hanno detto della Toffanin “Lei si fa i fatti di tutti, ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro”. Con tutta probabilità gli amanti del duo comico foggiano non rimarranno delusi.