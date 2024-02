Stasera, giovedì 8 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Festival di Sanremo 2024. In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, il direttore artistico e conduttore Amadeus sarà affiancato da una nuova co-conduttrice, la comica e attrice siciliana Teresa Mannino. Nella terza serata del Festival di Sanremo, saranno 15 le canzoni degli artisti in gara che avremo modo di ascoltare per la seconda volta dopo l’esordio di martedì.

Come ieri sera, i quindici artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston saranno presentati dagli altri quindici colleghi, in un’originale formula di scambio voluta dal direttore artistico Amadeus. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori sono avvenuti tramite un’estrazione a sorte durante la consueta conferenza stampa della mattina. A esprimere il voto di questa sera sarà sia per il 50% il pubblico da casa con il televoto, e per l’altro 50% la Giuria delle Radio. Alla fine della serata saranno comunicati i primi 5 classificati della serata.

Scaletta terza serata Sanremo, i cantanti in gara in ordine di uscita

La terza serata del Festival comincerà su Rai 1 alle 20.40 e dovrebbe finire, come auspicato nella conferenza stampa della mattina, intorno all’1.30 di notte.

Il Tre – “Fragili” presentato da Loredana Bertè

Maninni – “Spettacolare” presentato da Alfa

Bnkr44 – “Governo Punk” presentati da Fred De Palma

Santi Francesi – “L’amore in bocca” presentati da Clara

Mr.Rain – “Due altalene” presentato da Il Volo

Rose Villain – “Click boom!” presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso – “Fino a qui” presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” presentati da BigMama

Angelina Mango – “La noia” presentata da Irama

Diodato – “Ti muovi” presentato dai The Kolors

Ghali – “Casa mia” presentato da Mahmood

Negramaro – “Ricominciamo tutto” presentati da Emma

Fiorella Mannoia – “Mariposa” presentata da Annalisa

Sangiovanni – “Finiscimi” presentato da Renga Nek

La Sad – “Autodistruttivo” presentati da Geolier

Scaletta terza serata Sanremo 2024, gli ospiti e la conduzione

«Questo palco è il sogno di ogni artista, sono felicissima che Amadeus mi abbia chiamata. Mi sto divertendo molto». Così la comica siciliana Teresa Mannino in conferenza stampa in vista della terza serata del Festival in cui affiancherà come co-conduttrice Amadeus. Ad aprire questa sera il Festival di Sanremo sarà il coro dell’Arena di Verona, che eseguirà il “Va pensiero”. Tra gli attesissimi ospiti della terza serata del Festival di Sanremo ci sarà un gradito ritorno sul palco dell’Ariston, il grande Gianni Morandi.

Grande attesa anche per “Il Gladiatore” Russel Crowe con la sua band Indoor Garden Party. Sul palco ci sarà anche l’esibizione di Eros Ramazzotti che festeggia 40 anni di Terra Promessa, canzone con la quale vinse tra le nuove proposte. La vetrina delle fiction è per Sabrina Ferilli, protagonista della nuova serie Gloria, in arrivo dal 19 febbraio su Rai Uno. Infine, Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. In Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara, mentre sulla nave Costa Smeralda sarà il turno di Bresh.