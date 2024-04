Per molti italiani il 25 aprile, data in cui si celebra la Liberazione, rappresenta una giornata di riposo e riflessione. Tuttavia, non tutti avranno la possibilità di staccare completamente dal tran tran quotidiano. Alcuni supermercati e punti vendita, infatti, resteranno aperti nonostante la festa nazionale. Ma quali saranno i supermercati aperti il 25 aprile 2024? Proviamo a farne una lista, così da avere informazioni più complete in questo senso.

Le proteste dei sindacati contro il provvedimento

Un momento, questo, che non mancherà di suscitare della tensione. Questa situazione di aperture eterogenee, infatti, sebbene pragmatica dal punto di vista commerciale, non manca di sollevare questioni più profonde riguardanti i diritti dei lavoratori e le dinamiche di mercato, particolarmente accentuate dallo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali.

Diverse, infatti, le tensioni sindacali legate al rinnovo del contratto con Federdistribuzione. La decisione di tenere aperti i punti vendita durante una festività nazionale così significativa diventa quindi non solo una questione logistica o economica, ma anche un punto di riflessione sulle priorità sociali e culturali del nostro tempo.

Quali saranno i supermercati aperti il 25 aprile 2024?

Le catene di supermercati in Italia adottano strategie diverse per l’apertura durante la festa nazionale del 25 aprile. Carrefour, per esempio, terrà aperti alcuni punti vendita per l’intera giornata, ma gli orari possono variare localmente, per cui è consigliato verificare in anticipo. Coop e Ipercoop, invece, optano per aperture parziali in certe località, limitandole a mezza giornata.

Esselunga propone aperture straordinarie, invitando i clienti a consultare gli orari online specifici per ogni negozio. Alcuni supermercati Il Gigante rimarranno chiusi in località come Cinisello Balsamo e Villafranca Piemonte, suggerendo che le decisioni di apertura possono dipendere da fattori locali. Iper annuncia una politica di apertura totale, ma raccomanda comunque di verificare gli orari specifici, mentre Lidl non chiuderà nessuno dei suoi punti vendita. Famila, Pam Panorama e Crai prevedono aperture in molte città italiane.