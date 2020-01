Calciomercato Lecce, Di Marzio: “Ecco gli obiettivi dei salentini”

';

Con l’arrivo del nuovo anno, prende il via anche il calciomercato invernale. Tra le tante squadre di Serie A che sono molte attive su questo fronte c’è sicuramente il Lecce Calcio. Obiettivo principale per la compagine salentina è rinforzare il centrocampo, che si è rivelato il tallone d’Achille in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Lecce, il punto sulle entrate

Come riporta il noto portale di calciomercato, Gianlucadimarzio.com, il Lecce è molto attivo nel mercato di riparazione. La mediana è la zona da rinforzare, per cercare di centrare una salvezza che è ampiamente alla portata dei salentini.

Nel mirino ci sono due calciatori in particolare: Buorabia del Sassuolo e Barak dell’Udinese, due profili che garantirebbero un ottimo apporto tecnico tattico alla formazione allenata da Fabio Liverani. Per il primo è stata già avanzata una richiesta ai neroverdi. Stesso discorso anche con i bianconeri, detentori del cartellino del centrocampista.

Calciomercato Lecce, il punto sulle uscite

Per possibili nuovi arrivi c’è bisogno di sfoltire il reparto. A fare le valigie molto probabilmente sarà Imbula. L’ex Stoke City era arrivato in Puglia con aspettative altissime, visto il suo “glorioso” passato tra le fila del Porto e gioiello conteso più volte da Inter e Milan.

Il ragazzo non è riuscito ad ambientarsi nel campionato italiano, scendendo in campo dal primo minuto una sola volta. In virtù di ciò, sarà ceduto in Turchia o in Cina, dalle quali sono già giunte delle offerte.