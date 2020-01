';

Inizia il calciomercato anche per il Bari calcio. Stavolta è il turno di quella che è con tutta probabilità la prima uscita di una certa rilevanza per i galletti. Roberto Floriano è a un passo dal risolvere il proprio contratto con il club biancorosso. L’attaccante è ormai un ex della rosa di Vivarini, e nelle prossime ore sarà libero di accasarsi al Palermo. I rosanero, militanti nel girone I di Serie D (lo stesso vinto dal Bari nella scorsa stagione) hanno da settimane messo in piedi una corte spietata al fantasista.

Bari calcio, via libera a Floriano: andrà al Palermo

I numerosi indizi che la trattativa ha lasciato trapelare negli ultimi giorni trovano dunque la propria concretezza. Da questa mattina, come riporta il “Giornale di Sicilia” in edicola, è ormai chiaro che la strada di Floriano porta verso le aquile. Il Bari avrebbe dato il via libera al calciatore, che tra domani e dopodomani è atteso in Sicilia per firmare il proprio contratto con il club rosanero.

Mai realmente protagonista del progetto di Vivarini, e in generale nella stagione corrente, Floriano lascerà la Puglia dopo un campionato vinto da protagonista al fianco di Neglia (anch’egli in uscita), Brienza, e soprattutto Simeri.