Calendario Serie A 2019-2020 completo: il PDF da scaricare

Tutto pronto per la nuova stagione! Questo pomeriggio presso gli studi televisivi di Sky a Milano si è tenuta la compilazione del calendario della Serie A 2019-2020. Ecco il file in PDF completo con tutte le partite: tutto ciò che vi serve sapere per scaricarlo.

Calendario Serie A 2019-2020 criteri: i parametri scelti

Sempre più ‘stretti’ i paletti rappresentati dai criteri scelti per la formulazione del calendario di Serie A 2019-2020, tra quelli stabiliti dalla Lega e quelli, invece, chiesti dalle società che prenderanno parte al torneo di massima serie.

Questi sono i criteri ufficiali:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma. Per le due romane, però, non avendo a disposizione lo stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2020, in vista della gara inaugurale di Euro 2020, biancocelesti e giallorossi dovranno disputare entrambe in trasferta la 19esima di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19esima di andata; vista l’indisponibilità dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta; in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Inoltre, a questi si sommano i casi di Bologna, Brescia e Napoli, i cui stadi sono oggetto di lavori estivi di adeguamento; Brescia e Napoli giocheranno lontano dalle mura amiche anche la seconda giornata. Il Lecce, invece, non giocherà al “Via del Mare” nella prima di campionato.

Questi i criteri per i singoli incontri:

Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino; Gli incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse; Salvo quanto indicato in precedenza, tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata; Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al calendario 2018/2019; Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2017/2018 o 2018/2019; Nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei campionati 2017/2018 o 2018/2019; Le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League nel girone di ritorno (alla giornata 6, 9, 12 e 16).

Il campionato si aprirà con gli anticipi di sabato 24 agosto 2019 per concludersi il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Quattro le soste per gli impegni delle Nazionali, precisamente l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Calendario Serie A in PDF: ecco come scaricarlo

Il calendario della Serie A 2019-2020 è disponibile in formato PDF al link contenuto in questo articolo. Per scaricarlo sarà sufficiente aprire il file, e cercare l’icona del salvataggio, spesso in alto a destra; qualora ciò non fosse possibile, clic su tasto destro e ‘salva con nome’.