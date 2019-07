Tutto pronto per la prossima Serie A 2019-2020 anche per il Parma Calcio. Quest’oggi è avvenuto il sorteggio del calendario che ha svelato ai tifosi il percorso che la squadra crociata farà in questa stagione. Ecco tutte le giornate e le corrispondenti partite del Parma.

Calendario Parma Calcio: tutte le partite della stagione 2019-2020

Il Parma inizia il proprio campionato in casa contro la Juventus. Sarà la squadra campione in carica, adesso allenata da Maurizio Sarri, a fronteggiare per prima i crociati. Debutto in trasferta ad Udine, i derby d’andata sono a Ferrara alla settima giornata e a Bologna alla tredicesima.

Calendario Parma Calcio, il girone d’andata

PARMA-Juventus Udinese-PARMA PARMA-Cagliari Lazio-PARMA PARMA-Sassuolo PARMA-Torino Spal-PARMA PARMA-Genoa Inter-PARMA PARMA-Hellas Verona Fiorentina-PARMA PARMA-Roma Bologna-PARMA PARMA-Milan Sampdoria-PARMA Napoli-PARMA PARMA-Brescia Atalanta-PARMA PARMA-Lecce

Calendario Parma Calcio, il girone di ritorno

Juventus-PARMA PARMA-Udinese Cagliari-PARMA PARMA-Lazio Sassuolo-PARMA Torino-PARMA PARMA-Spal Genoa-PARMA PARMA-Inter Hellas Verona-PARMA PARMA-Fiorentina Roma-PARMA PARMA-Bologna Milan-PARMA PARMA-Sampdoria PARMA-Napoli Brescia-PARMA PARMA-Atalanta Lecce-PARMA

