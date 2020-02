';

Il Carnevale Nocerino 2020 sta per entrare nel vivo. La manifestazione che ogni anno coinvolge l’Agro nocerino-sarnese in occasione delle celebrazioni della festa viaggia ormai verso il suo culmine. La prima sfilata dei carri allegorici a Nocera Inferiore si terrà domenica 16 febbraio, quando le strade del centro cittadino saranno invase da grandi e piccini che vorranno gustarsi il grande spettacolo di musica, luci e colori che i carri, come sempre, portano con sé.

Carnevale Nocerino 2020, il percorso dei carri di domenica 16 febbraio

La sfilata partirà alle ore 11 circa da via Fucilari, nella zona antistante le due aree di parcheggio, e compierà un percorso relativamente ristretto, arrivando in piazza Diaz. Qui ci sarà la presentazione ufficiale di tutti i carri che accompagneranno i nocerini e gli abitanti dell’Agro nel corso di questo carnevale. Tanta la curiosità per scoprire quali personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport, popoleranno le vie di Nocera tra maschere e coriandoli.