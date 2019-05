Catania Trapani in tv: dove vederla in streaming, orario, formazioni

Tutto pronto per una delle gare più emozionanti della stagione. Allo stadio “Angelo Massimino” in Cibali si sfideranno Catania e Trapani. Ecco tutte le info su come seguire l’incontro in tv, l’orario della partita, dove vederla in streaming, quali possono essere le formazioni che scenderanno in campo e il dato sui biglietti venduti.

Catania Trapani biglietti venduti, tutte le info sul match

Siamo pronti a un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della terza serie. In campo ci saranno due delle squadre più forti del girone C di Serie C, che si daranno battaglia in un match davvero infuocato. Catania e Trapani si sfidano infatti in una semifinale dal sapore di finale. Difficile, infatti, trovare due compagini così tecnicamente dotate nei tre raggruppamenti della terza serie.

Ricordiamo che, in base al regolamento del campionato 2018-2019, le semifinali saranno quattro anziché due, mentre le finali sono due anziché una. Ciò per consentire due promozioni al termine dei playoff, che si uniscono alle tre conquistate dalle prime classificate di ogni girone. Il provvedimento per rimpinguare l’organico delle squadre che parteciperanno alla prossima Serie B.

Catania e Trapani si sfideranno il 29 maggio per la partita d’andata, mentre il 3 giugno ci sarà il ritorno ad Erice. Al termine del doppio confronto, in caso di parità nella differenza reti, passerà la testa di serie tra le due squadre, ovvero il Trapani.

Il dato sui biglietti venduti parla di circa 19mila tagliandi strappati. L’ultimo aggiornamento, pubblicato dallo stesso Calcio Catania, risale alle 13 del 29 maggio.

Catania Trapani streaming, dove vederla online

La partita tra Catania e Trapani sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports. Il servizio è a pagamento, e gli utenti necessitano del pagamento di un abbonamento o di una tariffa per la singola partita per usufruirne.

Collegandosi al sito ufficiale della piattaforma di live streaming di eventi sportivi, è possibile scegliere tra le varie offerte a disposizione. Tutte le gare dei playoff, con il piano “Golden Ticket”, saranno visibili al costo di 7,90 euro; in questo pacchetto sono incluse anche le gare dei playout. Parimenti, chi voglia comprare il ticket per la singola partita, in questo caso Catania-Trapani, potrà farlo al costo di 3,90 euro.

Catania Trapani in chiaro su Rai Sport? No, niente diretta: come seguirla

La partita tra Catania e Trapani non sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport. L’emittente di Stato, infatti, può scegliere di far vedere in diretta tv gratuita solo una delle due partite dei playoff. Tra queste, la prescelta è la sfida toscana tra Arezzo e Pisa, che vale, come lo scontro tra siciliane, un posto nelle final four.

È possibile tuttavia seguire la partita in maniera gratuita tramite gli aggiornamenti sul risultato in tempo reale offerti dal portale Diretta.it, o sulle pagine Facebook delle due squadre.

Catania Trapani in tv: come seguire la partita sul televisore

Esiste tuttavia un modo per guardare Catania-Trapani in tv. La partita è infatti visibile sul proprio televisore collegandolo al pc tramite apposito cavo. In alternativa, i possessori di una Smart Tv potranno accedere al portale Eleven Sports tramite la navigazione dal proprio apparecchio televisivo. In ogni caso, si tratta di un servizio garantito dallo stesso sito, e dunque è a pagamento. Non è dunque possibile guardare la partita in maniera gratuita.

Catania Trapani formazioni: chi dovrebbe scendere in campo

Ecco le probabili formazioni della sfida tra Catania e Trapani.

Catania (4-3-1-2): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese, Rizzo, Biagianti, Bucolo, Sarno, Marotta, Di Piazza

Trapani (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Scognamillo, Joao Silva, Lomolino, Aloi, Taugourdeau, Corapi, Tulli, Evacuo, Ferretti