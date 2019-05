James Rodriguez è un ottimo giocatore, e costa decine di milioni di euro. Ed è dunque fuori da ogni logica un suo possibile approdo al Bari, ad oggi. La formazione di De Laurentiis è ambiziosa, e vuole vincere il campionato di Serie C…ma non con queste spese!

Sorrisi a parte, questa mattina il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, per anni capo osservatore del club biancorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Corriere dello Sport”, edizione Puglia.

Daniele Faggiano: “Stavo per portare James Rodriguez al Bari”

Nell’intervista, Faggiano ha parlato di come l’asso colombiano ex Real Madrid seguito oggi dalla Juventus, poteva arrivare in Italia, in compartecipazione proprio tra i bianconeri e il Bari.

“Stavo per portare James Rodriguez al Bari“, ha dichiarato Faggiano. Beh, chissà come sarebbe stata la carriera del fantasista che ha incantato ai Mondiali 2014 se fosse approdato al “San Nicola”. Di sicuro, ci sarebbe stato un buon trequartista per Gian Piero Ventura…