Chi è Noel di Uomini e donne: età, altezza, foto Instagram

Una nuova tronista – o, per meglio dire, dama – infiamma la platea dei fan di Uomini e Donne, in particolar modo di chi segue con interesse il trono over. Andiamo a scoprire meglio chi è Noel Formica, la donna che sta infiammando la curiosità del pubblico della trasmissione di Maria De Filippi.

Chi è Noel di Uomini e Donne: da dove viene e dove vive la tronista

Noel Formica nasce a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, nel 1976. Pertanto, nel momento in cui scriviamo, la sua età è di 42 anni. Sua madre è argentina, mentre invece suo padre è italiano, ed è originario dell’Abruzzo; oggi vive in provincia di Pescara.

La famiglia di Noel si è trasferita in Italia quando lei aveva undici anni. In cerca di una maggiore sicurezza economica, il nucleo familiare si è però presto disunito, con la separazione dei suoi genitori. Ciò ha sicuramente contribuito alla fame di successo che ha manifestato fin da ragazza.

Attualmente Noel vive a Pescara, la città nella quale è riuscita a farsi largo, sia per quanto riguarda la sua vita privata, di cui parleremo tra poco, che per la sua carriera lavorativa.

Che lavoro fa Noel di Uomini e Donne? Vita privata, figlio e fidanzato

Noel Formica è una interior designer e project manager: lavoro che ha raggiunto dopo una vera e propria scalata, consistente in una dura gavetta, che l’ha poi portata ad affermarsi in maniera pressoché definitiva. La dama di Uomini e Donne ha praticamente compiuto tutta la trafila nella società presso la quale lavora tuttora. Svolge mansioni di pianificazione, esecuzione e controllo dei progetti aziendali.

Appena iniziati gli studi universitari, si è sposata all’età di 20 anni con un uomo conosciuto a Pescara; successivamente è rimasta incinta dei suoi due figli. Un matrimonio, quello della italoargentina, durato solo tre anni, e culminato con una separazione dall’ex marito.

È con queste circostanze che decide di dedicarsi anima e corpo ai suoi studi e alla sua carriera professionale. Noel, oltre a essere mamma, è anche nonna: il suo figlio maschio, infatti, ha avuto una bambina.

Attualmente la donna non sembra avere un fidanzato. Tuttavia, c’è sicuramente da non sottovalutare una sua controversa conoscenza con Armando Incarnato. Pare però che la fiamma tra i due sia completamente spenta ormai da tempo. Stando ad alcune indiscrezioni, i due hanno avuto un diverbio piuttosto acceso, nel quale sarebbe intervenuto anche l’ex tronista Riccardo Guarneri, non più fidanzato con Ida Platano.

Noel Formica di Uomini e Donne è rifatta? Ecco le news in nostro possesso

Su Noel Formica, in Rete, si è acceso anche un dibattito circa il suo corpo. In tanti, infatti, vogliono sapere se la dama di Uomini e Donne sia rifatta o meno.

Al momento, tuttavia, nonostante in tantissimi alludano ad alcuni interventi chirurgici al volto, non possiamo in alcun modo stabilire se la Formica sia rifatta o meno. Di sicuro, per rispettare la privacy della donna, così come per un principio di veridicità dei fatti, occorre che lei rilasci dichiarazioni in merito per poter affermarlo con certezza.

Noel Uomini e Donne: altezza, peso e foto Instagram della tronista over

Stando a quanto apprendiamo da indiscrezioni e notizie di “Spettegolando”, Noel Formica è alta circa un metro e ottanta centimetri, e pesa circa sessantacinque chili. Un fisico davvero invidiabile, quello che la bella 42enne sta sfoggiando a Uomini e Donne.

Ecco alcune sue foto, tratte dal profilo Instagram della italoargentina, che al momento conta quasi trentamila follower.