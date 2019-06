Chi è Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio: età, altezza, Instagram, Colorado

Il suo fascino, ne siamo certi, conquisterà tutti gli spettatori di “La sai l’ultima“, che condurrà assieme al fidanzato Ezio Greggio. Ecco chi è Romina Pierdomenico: la sua bio Wiki, con info sulla sua età, la sua altezza. Le sue partecipazioni a programmi come Miss Italia 2012, Colorado e Uomini e Donne, nonché le sue foto più belle dal profilo Instagram.

Romina Pierdomenico Bio Wiki: età, altezza della showgirl

Romina Pierdomenico è nata a Pescara nel 1993. Non conosciamo la data di nascita della showgirl, ma possiamo affermare che la sua età si aggira intorno ai 26 anni. Cresciuta nella sua città natale, presto sviluppa una grande passione per la moda, e in particolar modo per le sfilate.

La sua prima esperienza di livello a Miss Italia 2012, dove conquistò un onorevole secondo posto dietro Giusy Buscemi, portando la fascia di Miss Abruzzo. Stando a quanto leggiamo sul web, la Pierdomenico sarebbe stata vittima di stalking nel 2013, proprio in seguito a un concorso. Un numero di telefono che sarebbe stato dato alla persona sbagliata avrebbe portato la ragazza a ricevere migliaia di telefonate ed email, senza tuttavia essere mai pedinata.

Volto televisivo conosciuto nel mondo dello spettacolo, alla sua attività di modella ha affiancato quelle di influencer e showgirl, acquisendo popolarità nel corso degli anni. Stando alle informazioni in nostro possesso, l’altezza di Romina Pierdomenico dovrebbe essere di circa 177 cm.

Romina Pierdomenico Uomini e Donne e Colorado: le sue apparizioni tv

Tra le sue partecipazioni televisive e nel mondo dello spettacolo successive a quella di Miss Italia, ricordiamo innanzitutto quella a Temptation Island, quando nel 2014 si presentò come tentatrice. Tra i protagonisti di quell’edizione ricordiamo, tra gli altri, Andrea Damante.

Nell’anno successivo parteciperà a Uomini e Donne, dove ha corteggiato il tronista Amedeo Barbato. Un personaggio, quest’ultimo, sicuramente molto discusso, anche per la sua presunta relazione con Antonella Fiordelisi.

Nel 2019 diventerà una delle ballerine di Colorado, il programma comico molto seguito in onda sui canali Mediaset. La Pierdomenico parteciperà insieme a Belen Rodriguez, Elena Morali e Francesca Cipriani, che figureranno in varie occasioni nel corso del programma.

Romina Pierdomenico fidanzata di Ezio Greggio: differenza di età e storia d’amore

Romina Pierdomenico è conosciuta soprattutto per essere la fidanzata di Ezio Greggio. I rumors di gossip su di loro si sono susseguiti fin dall’inizio della loro relazione che, stando a quanto apprendiamo, è iniziata dopo il caso di stalking che avrebbe coinvolto la modella.

Una storia d’amore, questa, iniziata tra lo scetticismo generale, anche per la differenza di età che c’è tra i due. Ezio Greggio, infatti, ha 65 anni, mentre Romina Pierdomenico, come detto, ne ha 26. Dunque, sono 39 gli anni che li separano. Ma, stando a quanto leggiamo, ciò non avrebbe costituito un problema, neanche per la famiglia di lei, che ha accolto Greggio come un uomo pieno di valori e sani principi.

Romina Pierdomenico Instagram: le più belle foto della modella

Ecco alcune delle foto più belle tratte dal profilo Instagram di Romina Pierdomenico.