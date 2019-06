Mikaela Neaze Silva Bio Wiki: chi è la Velina 2019, età, altezza, origine, audio, intervista

Il suo grande fascino ha conquistato il pubblico maschile, che ha potuto ammirare le Veline 2019 a Striscia La Notizia. Ecco chi è Mikaela Neaze Silva: tutte le info sulla prima velina di colore. Età, altezza, le sue origini, il caso che l’ha vista protagonista a causa di un falso audio Whatsapp, la sua intervista e le foto più belle dal suo profilo Instagram.

Chi è Mikaela Neaze Silva: biografia Wikipedia, età, altezza, origine

Mikaela Neaze Silva è nata a Mosca il 28 aprile 1994. Dunque, al momento in cui scriviamo, la sua età è di 25 anni. Nonostante sia nata in Russia, nessuno dei due genitori è nato in quest’ultimo Paese. Infatti, sua madre è originaria dell’Afghanistan, mentre il padre è nativo dell’Angola. Dunque, l’origine di Mikeaela Neaze Silva è decisamente cosmopolita.

Da piccola, all’età di sei anni, si trasferisce a Genova, assieme alla sua sorellina e a sua madre, che cresce le due bambine perché il marito è venuto a mancare pochi anni dopo la nascita di Mikaela. Si è diplomata al liceo linguistico. Successivamente, ha intrapreso la carriera di ballerina, figurando in programmi come Zelig Circus, Facciamo che io ero, e Dance Dance Dance.

La Neaze Silva è velina di Striscia la Notizia dal 2017, anno in cui è divenuta la prima valletta di colore della storia del programma. Proprio per questo fatto ha ricevuto diversi commenti razzisti dai quali si è subito difesa.

L’altezza della ballerina, stando a quanto riporta “UrbanPost”, è di circa 170 cm, e il suo peso di circa 55 kg.

Mikaela Neaze Silva audio Whatsapp: il caso della Velina

La velina è balzata agli onori della cronaca, suo malgrado, anche per un episodio che stava per dare una dura botta alla sua carriera di ballerina. Circa un anno fa in Rete si diffuse un falso audio Whatsapp, la cui presunta autrice era, da quanto si diceva, proprio Mikaela Neaze Silva. In esso si udiva una voce femminile raccontare di esperienze sessuali promiscue, tra alcol e bestemmie.

Il messaggio vocale divenne virale in poco tempo, ma successivamente fu accertato che l’autrice di esso non era in alcun modo la velina. Diversi i messaggi di solidarietà nei suoi confronti, tra cui quello di Selvaggia Lucarelli.

Questa la sua intervista a riguardo: “Erano stati collegati al mio nome messaggi vocali che giravano su whatsapp. Erano messaggi vocali di una ragazza con un accento lombardo, e io sono ligure, di origine pornografica, ma non mi riguardavano. La gente che non mi conosce pensava fossi io. I messaggi venivano lanciati da un hacker con la mia foto allegata“.

Mikaela Neaze Silva fidanzato: la vita privata della ballerina

Non conosciamo molto della vita privata della velina di Striscia la Notizia 2019, dato che ci sembra essere una persona davvero tranquilla. Sappiamo però che parla fluentemente 5 lingue: il portoghese – di cui è madrelingua – italiano, francese, inglese e spagnolo.

Non sappiamo neppure se la Neaze Silva sia fidanzata, ma alcuni giornali di gossip hanno riportato alcune foto affettuose con un dj franco-marocchino del quale non si conosce il nome. Tuttavia, non abbiamo da parte sua delle dichiarazioni a riguardo, e dunque non possiamo dare notizie certe sul tema.

Mikaela Neaze Silva Instagram: le foto più bella della Velina 2019

Questo il profilo Instagram ufficiale di Mikaela Neaze Silva. Ecco alcune delle foto più belle della velina di Striscia.