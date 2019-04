Chi è Sarah Altobello: Wikipedia, età, biografia, Altezza e vita privata

Sarah Altobello è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione 2019 dell’Isola dei famosi. L’esplosiva showgirl, influencer, opinionista televisiva e attrice di Modugno ha dimostrato di avere le carte in regola per sfondare nel mondo della tv. Con la sua energia, la sua travolgente simpatia e il suo modo di fare ha conquistato la simpatia del pubblico da casa.

Sarah Altobello: chi è, età, biografia ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Sarah Altobello è nata nel 1988 a Modugno, un piccolo comune in provincia di Bari. Grazie agli occhi castani, sguardo sexy e fisico da modella, alta 175 cm, ha raggiunto ben presto la notorietà, partecipando poi alla fiction The Lady prodotta da Lory Del Santo. Riconosciuta come sosia ufficiale di Melania Trump, la showgirl di tanto in tanto presenzia a importanti programmi televisivi, nel ruolo di valletta. La ricordiamo a Domenica In e a Ciao Darwin.

Nei giorni scorsi Sarah Altobello è stata vittima di uno scherzo delle Iene. Gli autori hanno sfruttato la sua somiglianza con Melania Trump, moglie del presidente americano, per farle credere di essere stata scelta per sostituire la first lady. Uno scherzo iniziato prima che lei partisse in Honduras per partecipare al programma L’Isola dei famosi, dove è arrivata quarta. Con la complicità del manager Tony Toscano e di un finto console americano in Italia, le hanno fatto credere che avrebbe dovuto accompagnare il presidente degli Stati Uniti in alcuni suoi incontri ufficiali. In realtà Le Iene, approfittando della sua scarsa conoscenza della lingua inglese, le hanno fatto credere che un discorso di Trump fosse, in realtà, una dichiarazione nei suoi confronti.

La Altobello non parla molto della sua vita privata e non si sa se è fidanzata. Nelle ultime settimane si è avvicinato molto a Paolo Brosio al quale lo lega solo una forte amicizia, almeno questo è quello che dicono i due.Nonostante ci sia stato un bacio che in Italia ha fatto tanto chiacchierare e fantasticare. Terminata l’avventura all’Isola dei Famosi,l’ex naufraga chiarirà se c’è o meno stato il bacio con Paolo Brosio e soprattutto se prima del suo arrivo in Honduras era già fidanzata.

Sarah Altobello: influencer su Instagram

Sarah Altobello ha un profilo ufficiale Instagram @sarahaltobello che conta la bellezza di 90mila followers. Sui social la showgirl condivide con i suoi fans molti scatti, la maggior parte davvero sexy.